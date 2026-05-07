Підрозділи «Лінії дронів» замовлятимуть БпЛА через маркетплейс DOT-Chain Defence

Підрозділи з «Лінії дронів» отримали можливість замовляти безпілотні літальні апарати та інші засоби через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.  
 
«Закриваємо ще один запит військових. Підрозділи Лінії дронів уже замовляють БпЛА та інші засоби через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Менш ніж за два тижні роботи в системі підрозділи замовили засобів на 184,8 млн грн, з яких уже поставлено перші партії на 40,8 млн грн», – зазначив міністр оборони Михайло Федоров.
 
Цей крок покликаний посилити ефективність підрозділів завдяки більш прогнозованому, адресному та швидкому процесу забезпечення. Також Міноборони окремо виділило бюджет для роботи підрозділів «Лінії дронів» у маркетплейсі.
 
«Підрозділи «Лінії дронів» вже працюють через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Сьогодні система доступна для всіх бойових бригад. Військові самі обирають, що їм потрібно для виконання завдань на своїй ділянці фронту», – додав директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов. 
 
Майже рік підрозділи «Лінії дронів» отримують озброєння в межах програми Армія дронів. Бонус, де використовуються Brave1 Market та DOT-Chain Defence. Вона передбачає мотиваційну модель: за ураження ворога або виконання бойових завдань нараховуються бали, які можна обміняти на техніку. Відтак обсяг доступного бюджету для замовлень у цій моделі є динамічним.
 
У чому перевага закупівлі дронів через DOT-Chain Defence
На основі позитивного досвіду взаємодії з DOT-Chain Defence підрозділи висловили бажання щодо спрямування частини коштів, які виділяються їм напряму, для закупівлі засобів у маркетплейсі зброї. Таким чином військові отримали ще один канал швидкого і адресного забезпечення безпілотними системами та іншими засобами.
 
Розробником DOT-Chain Defence є Агенція оборонних закупівель ДОТ, яка також відповідає за весь процес забезпечення: від заведення виробників у систему до проведення оплат і контролю логістики. 
 
Загалом укладено понад 160 контрактів з вітчизняними компаніями на майже 600 моделей доступних засобів. Таким чином, щоб отримати необхідний, військовому потрібно зробити лише декілька кліків онлайн.

