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Cyberport.institute готуватиме фахівців з кібербезпеки, на базі «Державного біотехнічного університету»

12 августа 2022 г., 17:25
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Cyberport.institute готуватиме фахівців з кібербезпеки, на базі «Державного біотехнічного університету»

«Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України» повідомляє про створення на базі «Державного біотехнічного університету» в Ужгороді навчального закладу Cyberport.institute, де можна здобути повноцінну ІТ-освіту. Там готуватимуть фахівців у сферах: кібербезпеки, комп’ютерної інженерії, ІТ-фінансів, ринку криптовалют тощо. Серед викладачів – практики, відомі українські ІТ-підприємці, директори компаній, представники державного сектору, знані політики.

Бакалаврські програми «Кібербезпека» та «Комп'ютерна інженерія» розроблені за підтримки міжнародної ІТ-консалтингової компанії Sigma Software. Практична частина програм буде проходити за участі тренерів-експертів освітньої платформи компанії – Sigma Software University.

Cyberport.institute створено за підтримки «Міністерства освіти та науки України» та «Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України». До наглядової ради навчального закладу входять в тому числі Максим Агєєв, генеральний директор компанії De Novo та Андрій Безверхий, генеральний директор SOC Prime.

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