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Intel випустила десктопні процесори Core 14 покоління для ентузіастів

17 октября 2023 г., 14:35
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Intel випустила десктопні процесори Core 14 покоління для ентузіастів

Компанія Intel представила нове сімейство процесорів Intel Core 14-го покоління для настільних ПК із топовою моделлю Intel Core i9-14900K. Це сімейство процесорів для десктопів останнього покоління включає шість нових розблокованих чипів, що мають до 24 ядер і 32 потоків, а також частоту до 6 ГГц. Крім того, Intel Core i7-14700K має 20 ядер і 28 потоків завдяки чотирьом ефективнішим в порівнянні з попереднім поколінням ядрам (E-cores). А в утиліті Extreme Tuning Utility (XTU) Intel з'явилася нова функція AI Assist, що дозволяє одним клацанням миші керувати розгоном деяких настільних процесорів Intel Core 14-го покоління.

"З моменту появи нашої продуктивної гібридної архітектури Intel постійно підіймає планку продуктивності настільних систем. Випускаючи процесори Intel Core 14-го покоління, ми ще раз доводимо, чому ентузіасти звертаються до Intel за найкращими настільними системами, доступними сьогодні на ринку." - заявив Роджер Чандлер, віцепрезидент Intel та генеральний менеджер підрозділу Enthusiast PC and Workstation, Client Computing Group.
Intel випустила десктопні процесори Core 14 покоління для ентузіастів
На вершині стека настільних процесорів Intel Core 14-го покоління знаходиться модель i9-14900K, заявлена як найшвидший у світі настільний процесор із частотою 6 ГГц прямо "з коробки". А завдяки збільшенню кількості ядер на 25% в i7-14700K творці комп'ютерів отримають значний приріст продуктивності під час виконання багатопотокових робочих навантажень. У поєднанні з найкращими у світі можливостями розгону та сумісністю з наявними материнськими платами серій 600/700 настільні процесори Intel Core 14-го покоління забезпечують обчислювальну потужність та продуктивність, які так необхідні ентузіастам.
Intel випустила десктопні процесори Core 14 покоління для ентузіастів
Гібридна архітектура Intel з підвищеною продуктивністю продовжує забезпечувати обчислювальну продуктивність, необхідну ентузіастам у їхній повсякденній роботі:
- Процесори Intel Core 14-го покоління забезпечують захоплюваний ігровий процес завдяки приросту ігрової продуктивності до 23% порівняно з провідними процесорами конкурентів, а нові функції, орієнтовані на ігри, такі як Intel Application Optimization (APO), забезпечують кращу, ніж будь-коли, потокову обробку програм поряд з наявним плануванням потоків програм Intel Thread Director.
- Розблоковані процесори Intel Core 14-го покоління, як і раніше, пропонують неперевершені можливості розгону для всіх - від експертів до новачків. Розблоковані настільні процесори останнього покоління наразі включають нову функцію Intel XTU AI Assist для розгону під управлінням штучного інтелекту, а також підтримують швидкість DDR5 XMP, що перевищує 8000 мегатрансфер/с (MT/S).
- Нова родина процесорів Intel для настільних ПК оснащена інтегрованою підтримкою Wi-Fi 6/6E та Bluetooth 5.3, а також дискретною підтримкою нових бездротових технологій Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Крім того, настільні процесори Intel Core 14-го покоління підтримують з'єднання Thunderbolt 4, а також підготовку до випуску Thunderbolt 5, що забезпечує двоспрямовану пропускну здатність до 80 Гбіт/с.
- Процесори Intel Core 14th Gen для настільних ПК, як і раніше, сумісні з чипсетами Intel 600-ї та 700-ї серій, що дозволяє ентузіастам легко модернізувати наявні системи та насолоджуватися іграми та продуктивністю творців останнього покоління.
Intel випустила десктопні процесори Core 14 покоління для ентузіастів
Процесори Intel Core 14-го покоління для настільних ПК доступні у роздрібному продажу та через системи OEM-партнерів з 17 жовтня 2023 року.

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