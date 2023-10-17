Intel випустила десктопні процесори Core 14 покоління для ентузіастів

17 октября 2023 г., 14:35

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Компанія Intel представила нове сімейство процесорів Intel Core 14-го покоління для настільних ПК із топовою моделлю Intel Core i9-14900K. Це сімейство процесорів для десктопів останнього покоління включає шість нових розблокованих чипів, що мають до 24 ядер і 32 потоків, а також частоту до 6 ГГц. Крім того, Intel Core i7-14700K має 20 ядер і 28 потоків завдяки чотирьом ефективнішим в порівнянні з попереднім поколінням ядрам (E-cores). А в утиліті Extreme Tuning Utility (XTU) Intel з'явилася нова функція AI Assist, що дозволяє одним клацанням миші керувати розгоном деяких настільних процесорів Intel Core 14-го покоління.



"З моменту появи нашої продуктивної гібридної архітектури Intel постійно підіймає планку продуктивності настільних систем. Випускаючи процесори Intel Core 14-го покоління, ми ще раз доводимо, чому ентузіасти звертаються до Intel за найкращими настільними системами, доступними сьогодні на ринку." - заявив Роджер Чандлер, віцепрезидент Intel та генеральний менеджер підрозділу Enthusiast PC and Workstation, Client Computing Group.



На вершині стека настільних процесорів Intel Core 14-го покоління знаходиться модель i9-14900K, заявлена як найшвидший у світі настільний процесор із частотою 6 ГГц прямо "з коробки". А завдяки збільшенню кількості ядер на 25% в i7-14700K творці комп'ютерів отримають значний приріст продуктивності під час виконання багатопотокових робочих навантажень. У поєднанні з найкращими у світі можливостями розгону та сумісністю з наявними материнськими платами серій 600/700 настільні процесори Intel Core 14-го покоління забезпечують обчислювальну потужність та продуктивність, які так необхідні ентузіастам.



Гібридна архітектура Intel з підвищеною продуктивністю продовжує забезпечувати обчислювальну продуктивність, необхідну ентузіастам у їхній повсякденній роботі:

- Процесори Intel Core 14-го покоління забезпечують захоплюваний ігровий процес завдяки приросту ігрової продуктивності до 23% порівняно з провідними процесорами конкурентів, а нові функції, орієнтовані на ігри, такі як Intel Application Optimization (APO), забезпечують кращу, ніж будь-коли, потокову обробку програм поряд з наявним плануванням потоків програм Intel Thread Director.

- Розблоковані процесори Intel Core 14-го покоління, як і раніше, пропонують неперевершені можливості розгону для всіх - від експертів до новачків. Розблоковані настільні процесори останнього покоління наразі включають нову функцію Intel XTU AI Assist для розгону під управлінням штучного інтелекту, а також підтримують швидкість DDR5 XMP, що перевищує 8000 мегатрансфер/с (MT/S).

- Нова родина процесорів Intel для настільних ПК оснащена інтегрованою підтримкою Wi-Fi 6/6E та Bluetooth 5.3, а також дискретною підтримкою нових бездротових технологій Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Крім того, настільні процесори Intel Core 14-го покоління підтримують з'єднання Thunderbolt 4, а також підготовку до випуску Thunderbolt 5, що забезпечує двоспрямовану пропускну здатність до 80 Гбіт/с.

- Процесори Intel Core 14th Gen для настільних ПК, як і раніше, сумісні з чипсетами Intel 600-ї та 700-ї серій, що дозволяє ентузіастам легко модернізувати наявні системи та насолоджуватися іграми та продуктивністю творців останнього покоління.



Процесори Intel Core 14-го покоління для настільних ПК доступні у роздрібному продажу та через системи OEM-партнерів з 17 жовтня 2023 року.

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