Check Point запускає рішення SASE, забезпечуючи вдвічі швидший захист в Інтернеті

17 октября 2023 г., 15:33

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Check Point Software Technologies оголосила про доступність Quantum SASE, що інтегрує технології нещодавно придбаної компанії Perimeter 81.

Як повідомляється, це інтегроване рішення задовольняє потреби організацій в уніфікованому користувацькому інтерфейсі, спрощеному управлінні службою безпечного доступу (Secure Access Service Edge, SASE) та швидкому і безпечному перегляді веб-сторінок. Система доповнює архітектуру Infinity компанії уніфікованим рішенням SASE, пропонуючи, як стверджується вдвічі швидший захист в Інтернеті, повномасштабний доступ з нульовою довірою та захищену SD-WAN з «кращими в галузі засобами запобігання загрозам».

Зростання гібридної роботи призводить до того, що підприємства використовують кілька хмарних сервісів, причому 90% підприємств зараз працюють в таких умовах. Організації переходять від локальної інтернет-безпеки до хмарної. Однак в обох випадках весь трафік перенаправляється в одне місце для перевірки, що розчаровує користувачів затримкою. Наголошується, що рішення Quantum SASE вирішує проблему затримки інтернет-безпеки за допомогою гібридного підходу, який поєднує захист прямого доступу до інтернету на пристрої з можливістю використовувати хмарну перевірку, коли це необхідно. Результатом є вдвічі швидший рівень інтернет-безпеки порівняно з іншими рішеннями на ринку.

«Оскільки межі між цифровою та фізичною сферами стають все більш розмитими, компанії потребують комплексної, консолідованої та спільної стратегії безпеки, - заявив Аміт Барекет (Amit Bareket), віце-президент Check Point Software Technologies, Security Service Edge. - З Quantum SASE Check Point виступає в якості піонерського партнера в області безпеки, пропонуючи гібридне рішення SASE, що складається з трьох основних компонентів: захист мережі на пристрої, захист хмарної мережі та уніфікований шлюз безпеки з вбудованим захистом SD-WAN і IoT».

Ключові функції Quantum SASE включають.

Розширений доступ до Інтернету : У 2 рази швидша продуктивність інтернет-безпеки порівняно з конкурентами, а також безпечний доступ як для віддалених користувачів, так і для філій, посилений хмарним захистом і захистом мережі на пристроях. Це гарантує нативний, локалізований досвід перегляду веб-сторінок із підвищеним рівнем безпеки та конфіденційності.

: У 2 рази швидша продуктивність інтернет-безпеки порівняно з конкурентами, а також безпечний доступ як для віддалених користувачів, так і для філій, посилений хмарним захистом і захистом мережі на пристроях. Це гарантує нативний, локалізований досвід перегляду веб-сторінок із підвищеним рівнем безпеки та конфіденційності. Доступ з нульовою довірою : Ефективна та надійна система, що забезпечує доступ з найменшими привілеями для всіх, незалежно від місця розташування або пристрою, завдяки повному комірчастому зв’язку між користувачами, філіями та програмами.

: Ефективна та надійна система, що забезпечує доступ з найменшими привілеями для всіх, незалежно від місця розташування або пристрою, завдяки повному комірчастому зв’язку між користувачами, філіями та програмами. Простота розгортання: Quantum SASE визнано найпростішим у впровадженні рішенням SASE, яке розгортається за одну годину і має зручне для користувача адміністрування.

Quantum SASE визнано найпростішим у впровадженні рішенням SASE, яке розгортається за одну годину і має зручне для користувача адміністрування. Оптимізована продуктивність SD-WAN: Функції включають провідну в галузі систему запобігання загрозам зі штучним інтелектом у поєднанні з безперебійним підключенням до Інтернету та мережі, з автономним керуванням для більш ніж 10 000 додатків. Рішення забезпечує безперебійну роботу веб-конференцій завдяки безперебійному переходу на інший канал зв’язку та спеціальній політиці керування.

Функції включають провідну в галузі систему запобігання загрозам зі штучним інтелектом у поєднанні з безперебійним підключенням до Інтернету та мережі, з автономним керуванням для більш ніж 10 000 додатків. Рішення забезпечує безперебійну роботу веб-конференцій завдяки безперебійному переходу на інший канал зв’язку та спеціальній політиці керування. Уніфіковане управління: SASE від одного постачальника з консолідованою консоллю для всього локального і хмарного брандмауера.

Check Point підкреслює, що Quantum SASE підвищить цінності архітектури Infinity від Check Point, яка нещодавно була визнана лідером The Forrester Wave: Zero Trust Platform Providers 2023. Рішення компанії дозволяють організаціям захищатися від кіберзагроз в гібридних і хмарних середовищах.

Check Point Quantum SASE доступний вже зараз: www.checkpoint.com/quantum/sase/

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