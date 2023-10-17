Група хакерів здійснює деструктивні кібератаки на українських провайдерів телекомунікацій

17 октября 2023 г., 13:35

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«Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України» (CERT-UA), що діє при «Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації», повідомляє про низку кібератак на українських провайдерів телекомунікацій.

За даними з відкритих джерел, від 11 травня до 29 вересня організована група кіберзловмисників, що відстежується за ідентифікатором UAC-0165, втрутилася в інформаційно-комунікаційні системи не менше ніж 11 провайдерів. Внаслідок чого, зокрема, виникали перебої в наданні послуг споживачам.

Фахівці CERT-UA у співпраці зі спеціалістами одного з провайдерів дослідили інцидент – встановили обставини кібератак, з'ясували характерні тактики, техніки та процедури хакерів, а також розкрили зловмисний задум щодо реалізації кіберзагроз на низці аналогічних підприємств.

Доступ до стабільного та захищеного зв’язку – серед найважливіших потреб українців, особливо в умовах війни. Тож усім українським провайдерам рекомендується: переглянути власні поверхні атак, врахувати зазначені в дослідженні технічні деталі; у разі виявлення інцидентів інформаційної безпеки або їхніх ознак невідкладно звертатися до CERT-UA; дотримуватися порад із кіберзахисту, виконання яких сприятиме посиленню захищеності систем та мереж і дозволить ефективно протидіяти кіберзагрозам.

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