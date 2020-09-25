Intel обновила чипы Atom для IoT-устройств

25 сентября 2020 г., 16:55

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В рамках Intel Industrial Summit компания анонсировала продукты, созданные специально для устройств Интернета вещей: процессоры Intel Core 11-го поколения, платформу Intel Atom серии x6000E, а также новые процессоры Intel Pentium и Celeron серий N/J. Решения, отвечающие высоким требованиям безопасности, предоставляют клиентам новые возможности для реализации задач в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и вычислений в режиме реального времени. Отметим, что по прогнозам рынок периферийных устройств к 2024 г. оценивается в 65 млрд долл.

«К 2023 г. до 70% всех компаний будут обрабатывать данные на периферийных устройствах. Процессоры Intel Core 11-го поколения, платформа Intel Atom x6000E Series и процессоры Intel Pentium и Celeron серии N и J представляют собой наш самый значительный шаг в сфере совершенствования Интернета вещей. Их характеристики отвечают текущим потребностям наших клиентов, закладывая основу новых достижений в области искусственного интеллекта и 5G», – отметил Джон Хили, вице-президент Intel в Internet of Things Group и генеральный директор по инженерии и управлению клиентскими платформами (Platform Management and Customer Engineering).

Используя собственный опыт разработки и возможности инструментов Edge Software Hub’s Edge Insights for Industrial и Intel Distribution of OpenVINO, компания помогает заказчикам и партнерам создавать на базе готовых элементов эффективные решения в области (или с применением) компьютерного зрения, зондирования, автоматизации и других приложений, работающих с использованием периферийных вычислений. Например, сочетание технологии производства кремниевых чипов SuperFIN 11-го поколения, архитектурных инноваций и улучшенных возможностей пакета OpenVINO, позволяет значительно увеличить скорость выполнения операций по сравнению с процессорами предыдущего, 8-го поколения – до 50% в режиме ЦП и до 90% с использованием встроенной графической подсистемы.

Недавно анонсированные клиентские процессоры Intel Core 11-го поколения подходят для разработок в области Интернета вещей, которые требуют высокоскоростной обработки данных, машинного зрения, а также детерминированных вычислений с низким показателем потери данных. Новые процессоры Intel Core 11-го поколения демонстрируют высокую производительность – до 23% в однопоточном и до 19% в многопоточном режиме, а также до 2,95 раз быстрее выполняют графические задачи по сравнению с чипами предыдущего поколения.

Новые модули двойного декодирования видео позволяют процессорам новой линейки одновременно обрабатывать до 40 потоков видео в формате 1080p при 30 кадрах в секунду, а также выводить четыре потока 4K, либо два потока в 8K. Алгоритмы ИИ могут использовать до 96 графических модулей (INT8) или работать на базе процессора с набором инструкций VNNI. Благодаря технологиям Intel Time Coordinated Computing и Time Sensitive Networking новые чипы соответствуют современным требованиям к вычислениям в режиме реального времени и способны демонстрировать заданную производительность в самых разных сферах: промышленный сектор, ритейл, банковское дело и индустрия гостеприимства, здравоохранение, решения для умного города.

На сегодня уже более 90 партнеров Intel готовы предоставлять клиентам IoT-решения на базе процессоров Intel Core 11-го поколения.

Платформа Intel Atom x6000E Series и процессоры Intel Pentium и Celeron серий N и J. Это первые процессоры Intel, оптимизированные специально для устройств Интернета вещей. Новые чипы демонстрируют повышенную производительность, обеспечивают до двух раз выше уровень качества 3D-графики, а также имеют встроенную подсистему Intel Programmable Services Engine. Он поддерживает внутриполосное и внеполосное удаленное управление устройствами, обладает улучшенным вводом/выводом, возможностью хранения данных и встроенным TSN-адаптером 2.5GbE. Новинки способны выводить изображение с разрешением 4Kp60 одновременно на три монитора, соответствуют строгим требованиям функциональной безопасности благодаря Intel Safety Island, а также имеют встроенные средства защиты на аппаратном уровне. Решения на базе Intel Atom x6000E Series, а также Intel Pentium и Celeron N и J Series готовы представить свыше 100 партнеров Intel.

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