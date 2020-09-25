Интерактивные дисплеи ViewSonic сертифицированы по стандартам Microsoft Windows Collaboration Display

25 сентября 2020 г., 16:25

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Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель получил сертификат соответствия стандартам Windows Collaboration Displays (WCD) компании Microsoft на свои интерактивные мониторы ViewBoard IFP70.



Отмечается, что IFP70 — единственная серия дисплеев с диагональю до 86 дюймов, получившая такой сертификат. Устройства этой линейки оснащены емкостной технологией сенсорного ввода и камерой для записи, что гарантируют высокое качество видео для проведения конференций. Сертификат совместимости с Microsoft Azure IoT обеспечивает эффективность интеллектуальных конференц-залов и помещений для совместной работы.



Серия IFP70 ViewBoard оснащена разъемом USB-C, который поддерживает трансляцию аудио/видео, передачу данных, подключение к Ethernet и подачу питания на подключенные устройства по одному кабелю. В то же время дисплеи IFP совместимы с технологией цифрового пера Windows Ink в среде Microsoft 365, что позволяет пользователям вести заметки в ходе встреч. При этом толщина линий зависит от силы нажатия.



Серия ViewBoard IFP70 оснащена широким набором функций для проведения конференций, включая широкоугольную камеру, 6 микрофонов и конфигурацию динамиков 2.1. Кроме того, мониторы ViewBoard поддерживают автоматическое переключение между функциональностью внешнего ПК и IFP70 при работе под управлением Microsoft Windows и при проведении видеоконференций.



Сертификат Microsoft Azure IoT обеспечивает возможность использования серии ViewBoard IFP70 для повышения эффективности рабочих мест благодаря широкому спектру возможностей, включая встроенные сенсоры, которые регистрируют и анализируют количество слушателей, температуру, влажность и освещенность помещения. Это позволяет руководителям компаний получить данные, необходимые для оптимизации рабочего пространства сотрудников и повышения энергоэффективности за счет детализации энергопотребления и снижения затрат.



ViewSonic предлагает современные беспроводные презентационные дисплеи (WPD), которые позволяют повысить интерактивность и взаимодействие при проведении презентаций, совещаний и семинаров, раскрывая потенциал BYOD. С технологией myViewBoard Display передать контент со своего устройства по беспроводной сети под силу даже новичку — для этого не нужно использовать USB-ключи. Кроме того, приложение ViewBoard Cast для совместного использования информационных ресурсов предоставляет полный набор функций для совместного использования и работы в различных сценариях проведения деловых встреч.



Также myViewBoard Manager позволяет в удаленном режиме управлять несколькими дисплеями, расположенными в одном или в разных помещениях. IT-администраторы могут включать, выключать, перезапускать устройства ViewSonic и регулировать их громкость. Теперь специалисты могут управлять устройствами удаленно и даже выводить на экраны контент или экстренные сообщения через единую панель управления. Беспроводные презентационные панели обладают неоспоримым преимуществом перед другими моделями: их можно объединять в группы, обновлять в удаленном режиме и устанавливать ПО на несколько групп устройств одновременно.



Как сообщили представители Diweave, предполагаемая розничная цена IFP6570 составит 137000 грн, а IFP8670 – 263000 грн.

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