Accenture выручила за финансовый год 44,3 млрд. долл.

25 сентября 2020 г., 17:35

Компания Accenture объявила о результатах деятельности за 2020 финансовый год, завершившийся 31 августа 2020 г. Ее годовая выручка увеличилась в годовом сопоставлении на 3% и составила 44,3 млрд. долл.

Операционная рентабельность (operating margin) вышла на уровень 14,7%, что на 10 пунктов больше показателя прошлого финансового года. Операционная прибыль составила 8,72 млрд. долл. Компания получила новые заказы на сумму 49,6 млрд. долл.

По направлениям деятельности выручка: коммуникации, медиа и технологии – 8,88 млрд. долл. (+1% в годовом сопоставлении); услуги для организаций финансового сектора – 8,52 млрд. долл.; здравоохранение и государственные услуги – 8,02 млрд. долл. (+12%); продуктовое направление – 12,27 млрд. долл. (+2%); природные ресурсы – 6,61 млрд. долл. (-2%).

По регионам выручка: Северная Америка: $0,98 млрд. долл. (+5%); Европа: 14,4 млрд. долл. (-2%); Развивающиеся рынки: 8,94 млрд. долл. (+5%).

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