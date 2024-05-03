Зростання кількості кіберінцидентів на 36% зафіксувала CERT-UA у другому півріччі 2023 року

3 мая 2024 г., 15:35

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Фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє у складі Держспецзв’язку, підготували аналітичний звіт «російські кібероперації» H2 '2023. Цей звіт ґрунтується на всебічному аналізі кіберзагроз, виявлених протягом другого півріччя минулого року, та розкриває нові тенденції в поведінці ворожих хакерів. Звіт буде корисним для українських фахівців з кібербезпеки, а також міжнародної спільноти експертів.

Серед тенденцій другої половини 2023 року – підвищений інтерес російських хакерів до українського телекомунікаційного сектору. Це можна вважати певною ескалацією у спробах утримати ініціативу та присутність на українських об’єктах інформаційної інфраструктури.

Під прицілом ворожих хакерів також продовжують перебувати українські військові. Атаки з метою доступу, контролю та зняття розвідувальної інформації зі спеціалізованих систем ситуаційної обізнаності – стратегічна військова ціль противника.

Щоб мати доступ до таких систем і до чатів військових та компрометувати облікові дані, хакери створювали і розповсюджували підроблені версії програмного забезпечення, здійснювали атаки, спрямовані на злом месенджерів, якими активно користуються військові.

Зміни відбулися й у ландшафті груп, які атакують нашу державу. Рейтинг найактивніших акторів очолили групи, що наразі не асоційовані зі спецслужбами країни-агресора (хоча вони діють в інтересах російської влади). Вони відзначилися використанням добре продуманих фішингових атак, основною ціллю яких було розповсюдження шкідливого програмного забезпечення для віддаленого керування або програм для викрадення даних.

У звіті також показано, як проти українського бізнесу та організацій активізувались фінансово-мотивовані хакерські групи. Близько 40% зареєстрованих інцидентів були пов’язані саме з викраденням коштів.

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