Кібератаки рф націлені на оборонний та аерокосмічний сектори Німеччини

3 мая 2024 г., 13:38

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Агентство Reuters пише, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило про серію кібератак, які приписують російській ГРУ. Атаки спрямовані на правлячу партію соціал-демократів, а також на логістичний, оборонний, аерокосмічний та ІТ-сектори країни.

APT 28 - група, яка організувала атаки в 2022 році і підпорядковується ГРУ, - використовувала невідому на той момент уразливість в Microsoft Outlook протягом тривалого періоду часу, щоб скомпрометувати облікові записи електронної пошти, заявили в міністерстві.

"Російські кібератаки є загрозою для нашої демократії і ми рішуче протистоїмо ц»тому», - заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser), додавши, що Німеччина діє пліч-о-пліч з ЄС і НАТО. - За жодних обставин ми не дозволимо російському режиму залякати нас».

Фезер додала, що особливо важливо протидіяти таким атакам з боку росії напередодні європейських та інших виборів цього року. Раніше в п'ятницю міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) попередила рф, що ця країна зіткнеться з наслідками за атаки, в результаті яких було виведено з ладу низку німецьких веб-сайтів.

APT28, також відома як Fancy Bear, діє по всьому світу щонайменше з 2004 року, передусім у сфері кібершпигунства. За даними німецької розвідки, це один з найактивніших і найнебезпечніших кіберзлочинців у світі.

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