Intel и VMware объединяют платформу vPro и Workspace ONE

8 октября 2021 г., 14:15

0

Tweet

В рамках конференции VMworld 2021 компания VMware объявила о сотрудничестве с Intel в области безопасности, технического обслуживания и интеллектуальной аналитики на коммерческих ПК.



Интеграция платформы Intel vPro с облачными инструментами управления VMware Workspace ONE обеспечит безопасность работы ПК на уровне компонентов, систем и приложений, а также позволит автоматизировать обслуживание устройств в любом месте, даже за пределами сети или офиса.



«Вопрос обеспечения безопасности никогда не была так актуален для бизнеса, как во время удаленной работы. Наше тесное партнерство с VMware позволит компаниям предоставлять своим сотрудникам расширенные вычислительные возможности со сквозной безопасностью при помощи наших ведущих решений – Workspace ONE и платформы Intel vPro. Вместе мы решаем сложные задачи, связанные с обеспечением безопасности рабочих мест и повышением продуктивности сотрудников вне зависимости от места их работы», – заявл Грегори Брайант (Gregory Bryant), исполнительный вице-президент Intel и генеральный менеджер группы клиентских решений (Client Computing Group).



В результате сотрудничества возможности платформы Intel vPro, среди которых есть технология аппаратной телеметрии, будут объединены с облачным инструментом Workspace ONE, предназначенным для удаленного управления ПК, автоматизации процессов их функционирования и аналитики данных. Это позволит удаленно конфигурировать и обслуживать коммерческие ПК. Кроме того, интеграция даст возможность получать доступ к важным метрикам, таким как скорость, стабильность Wi-Fi и состояние батареи. Ожидается, что интегрированные технологии будут представлены в виде предварительной технической версии для ряда заказчиков в конце 2021 года, в широком доступе она появится в первом полугодии 2022 года.



По мере перехода к гибким гибридным рабочим средам Intel и VMware помогают организациям адаптироваться к новым условиям и обеспечивать безопасность работы ПК. Расширение и упрощение доступа ИТ-служб к устройствам внутри организации позволяет систематизировать рабочее окружение благодаря автоматизации задач техподдержки и увеличению скорости реакции на возникающие проблемы, что приводит к уменьшению рисков, связанных с безопасностью, а также к повышению эффективности работы пользователей в разных подразделениях.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!