Paddle предложит альтернативный способ оплаты в приложениях для iOS

8 октября 2021 г., 13:38

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Одним из первых последствий решения, вынесенного в прошлом месяце судом в процессе Epic Games против Apple, стал вчерашний анонс Paddle. Эта платёжная платформа объявила, что планирует запустить для iOS альтернативную систему оплаты покупок внутри приложения, которая заменит «родной» механизм компании Apple.

В разосланном по электронной почте пресс-релизе Paddle сообщила, что её вариант будет иметь «высококонкурентную структуру комиссионных»: 10% для транзакций до $10 или 5% + $0,50 для транзакций на сумму более $10. Сейчас разработчикам приложений приходится платить Apple 15–30% комиссионных с продаж.

По словам Paddle, помимо более низких комиссий, преимущества её платежной системы включают доступ к данным клиентов, таким как адреса электронной почты для информирования их о продуктах и ​​акциях, гибкие опции ценообразования и подписки, прямое обслуживание клиентов и многое другое.

На своем веб-сайте Paddle разместила видеодемонстрацию приложения с кнопкой «Обновить сейчас», которая ведет к платёжной системе Paddle в Интернете. Там пользователям будет предоставлена возможность оплаты через Apple Pay, PayPal или напрямую кредитной картой.

Заинтересованных разработчиков компания приглашает регистрироваться в её платёжной системе уже сейчас. Сам сервис будет запущен 7 декабря 2021 года, в соответствии с условиями судебного постановления по делу Epic Games против Apple.

Вынесенное 10 сентября оно предоставило Apple 90 дней, для снятия запрета на включение разработчиками «в том числе в их приложениях и в их метаданных кнопок внешних ссылок или других вызовов действий, которые направляют клиентов к механизмам покупки, в дополнение к In-App Purchasing».

Apple ранее заявляла, что альтернативные платёжные системы в приложениях могут подвергнуть рискам конфиденциальность и безопасность пользователей.

В свете этого, Джо Россиньол (Joe Rossignol) из Macrumors считает, что Paddle слишком полагается на собственную интерпретацию судебного вердикта, а Apple, скорее всего найдёт способ, как не допустить обхода её платёжного механизма.

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