Seagate постачає диски 30 ТБ для задоволення наростального попиту в дата-центрах з використанням AI

15 июля 2025 г., 13:35

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Компанія Seagate оголосила про випуск на світовий ринок жорстких дисків Exos M і IronWolf Pro місткістю до 30 ТБ. Ці диски, побудовані на платформі Seagate Mozaic3+ і оснащені технологією теплового магнітного запису (HAMR), розроблені для задоволення наростального попиту на масштабовані високопродуктивні системи зберігання даних, викликаного зростанням впровадження AI, яке доповнює традиційний розвиток корпоративної інфраструктури. Заявлено, що з більш ніж мільйоном поставлених жорстких дисків Mozaic компанія Seagate досягла не просто важливої віхи — вона відзначила визначальний момент, який підкреслює силу і зрілість її революційної технології зберігання даних.



«Сьогодні приблизно 90% світових даних зберігається всього в 10 країнах. Однак гравітація даних все більше тягне мережі до кордонів, оскільки майже 150 країн приймають вимоги щодо суверенітету даних, а робочі навантаження AI продовжують зростати. Центри обробки даних — локальні, приватні та суверенні — використовують AI для розкриття потенціалу своїх пропрієтарних даних», — сказала Мелісса Банда (Melyssa Banda), старший віцепрезидент з периферійних систем зберігання даних і послуг Seagate. «Наші диски місткістю 30 ТБ розроблені для підтримки цих швидко наростальних тенденцій, забезпечуючи місткість, ефективність і відмовостійкість, необхідні для роботи AI».



«Гіпермасштабовані та корпоративні дата-центри знаходяться на ранніх етапах загальної гонитви озброєнь з розробки інфраструктури AI, що призводить до швидкого збільшення капітальних витрат на апаратне забезпечення, орієнтоване на продуктивність», — зазначив Ед Бернс (Ed Burns), директор з досліджень у галузі жорстких дисків і технологій зберігання даних в IDC. «Хоча жорсткі диски з максимальною місткістю не часто асоціюються з такими характеристиками, як низька затримка, вони є важливим стратегічним активом у процесі розробки AI, задовольняючи потребу в масовому зберіганні базових даних, необхідних для створення та вдосконалення AI-моделей найвищої якості на ринку сьогодні та в майбутньому. Корпоративні клієнти шукають способи підвищити щільність своїх центрів обробки даних, знизити енергоспоживання і вимоги до площі, при цьому забезпечивши відповідність сховищ стратегічним вимогам, і новий продукт Seagate Exos місткістю 30 ТБ є жорстким диском з найвищою щільністю, пропонованим сьогодні в галузі. Клієнти гіпермасштабних і корпоративних центрів обробки даних, які шукають оптимальний баланс між продуктивністю і вартістю для зберігання великих обсягів даних, виграють від продуктової дорожньої карти Seagate в області HAMR, яка покликана прискорити зростання щільності запису на жорстких дисках в найближчі роки».



HPE прогнозує, що ринок локального AI буде рости із середньорічним темпом зростання 90% і досягне 42 млрд дол. протягом трьох років.



NVIDIA описує фабрики штучного інтелекту як «переосмислені центри обробки даних для виробництва інтелекту у великих масштабах», які необхідні для перетворення даних в аналітичну інформацію в режимі реального часу протягом усього життєвого циклу AI.



Edge AI більше не є концепцією майбутнього — це відбувається зараз. За даними IDC, такі галузі, як роздрібна торгівля, виробництво та фінансові послуги, активно впроваджують AI на периферії для відеоаналітики, прогнозного обслуговування та виявлення шахрайства. Цей зсув прискорює впровадження дезагрегованих архітектур зберігання даних, які відокремлюють обчислення від зберігання, щоб забезпечити більш гнучку і масштабовану інфраструктуру.



Диск Seagate Exos M 30 ТБ створений для задоволення наростального попиту на енергоефективні системи зберігання даних великої місткості, дозволяючи організаціям масштабувати сховища, оптимізувати розміщення даних і підтримувати аналітику на периферії в режимі реального часу без шкоди для продуктивності або стійкості.



У міру поширення додатків на базі AI локальні системи NAS перетворюються на інтелектуальні центри обробки даних, що підтримують такі складні робочі навантаження, як відеоаналітика, розпізнавання зображень, генерація з розширеним пошуком (RAG) і виведення на периферії. Конвергенція AI, IoT і гібридної хмари стимулює попит на високопродуктивні та надійні рішення NAS, здатні керувати великими неструктурованими наборами даних з низькою затримкою і високою пропускною здатністю.



Згідно з недавнім аналізом ринку, глобальний ринок NAS буде рости із середньорічним темпом зростання понад 17% до 2034 року, чому сприятимуть цифрова трансформація та зростання популярності штучного інтелекту й аналітики великих даних.



Диски Exos M 30 ТБ і 28 ТБ, а також IronWolf Pro 30 ТБ і 28 ТБ вже доступні в авторизованих реселерів і партнерів Seagate по всьому світу.



Ціна Exos M і IronWolf Pro 30 ТБ — $599,99; Exos M і IronWolf Pro 28 ТБ — $569,99.

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