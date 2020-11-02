ИИ ускоряет решение уравнений матфизики в 1000 раз

2 ноября 2020 г., 15:05

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Уравнения в частных производных (УЧП), представляют собой категорию математических уравнений, которые можно использовать для моделирования всего: от планетных орбит до тектоники плит и турбулентности воздуха, что, в свою очередь, позволяет решать практические задачи, такие как прогнозирование сейсмической активности и проектирование безопасных самолётов.

Но такие уравнения очень сложно решать, поэтому области, использующие много уравнений в частных производных, сегодня немыслимы без суперкомпьютеров. Кроме того, растёт интерес к ускорению решения УЧП с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).

Недавно, исследователи из Калифорнийского технологического института представили новую методику глубокого обучения для решения УЧП, значительно превосходит по точности методы глубокого обучения, разработанные ранее: в экспериментах она показала 30-процентное уменьшение ошибок при решении уравнений Навье-Стокса.

Нейронные сети обычно обучаются аппроксимировать функции (то, что нужно для решения УЧП), заданные в классическом евклидовом пространстве. Но исследлватели из Калтеха решили перейти в пространство Фурье, которое используется для представления частот волн. Это значительно упростило работу нейронной сети по сравнению с традиционными методами.

Новый подход действует в 1000 раз быстрее традиционного численного решения математических формул, что позволит уменьшить зависимость от суперкомпьютеров и использовать их для решения намного более масштабных проблем, чем сегодня (описываемых ещё более сложными уравнениями).

Кроме того, предложенный метод является гораздо более универсальным — он позволяет решать целые классы УЧП, таких как уравнение Навье-Стокса для любого типа жидкости, без необходимости повторного обучения.

Сейчас исследователи в сотрудничестве с коллегами из Калтеха и Национальной лаборатории им. Лоуренса Беркли работают над тем, чтобы применить свой метод на практике. Первым в их планах стоит использование уравнений Навье-Стокса для моделирования изменений климата.

«Получение хороших и подробных прогнозов погоды в глобальном масштабе, это настолько сложная проблема, что даже на самых больших суперкомпьютерах мы пока не можем осуществить это в глобальном масштабе. Если получится использовать наши методы для ускорения всего данного процесса, значение это будет чрезвычайно велико», — отметила один из руководителей проекта, профессор Калтеха Анима Анандкумар (Anima Anandkumar).

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