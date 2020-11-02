Infinidat объединит усилия с VMware для борьбы с угрозами безопасности IoT

2 ноября 2020 г., 15:35

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Компания NWU, дистрибьютор решений Infinidat, сообщила о том, что вендор объявил про новую инициативу, в рамках которой будут объединены усилия с VMware. Сотрудничество нацелено на создание комплексного программно определяемого решения для ЦОДов, которое борется с существующими и потенциальными угрозами безопасности для IoT Edge.



Сегодня решения, связанные с Интернетом вещей, играют крайне важную роль, поскольку они обеспечивают процессы цифровой трансформации за счет расширения программного контроля над физическими активами для оптимизации производительности и повышения гибкости. В недавнем отчете ‘Worldwide Global DataSphere IoT Device and Data Forecast, 2019–2023’ от IDC прогнозируется рост до 41,6 миллиардов подключенных устройств IoT. Однако крупные компании, обычно имеющие 10-25 тыс. сетевых устройств в своем ИТ-парке, используют устаревающие и склонные к сбоям устройства. А в последнем отчете «Unit 42 IoT Threat Report» указано, что почти три четверти профессионалов в области корпоративной безопасности считают текущие меры безопасности недостаточными для неуправляемых устройств и устройств IoT. И это делает организации уязвимыми для новых угроз, связанных с Интернетом вещей.



«Подключенные периферийные устройства и сети IoT представляют значительный риск для безопасности бизнеса, поскольку они увеличивают уязвимость корпоративной ИТ-сети. Именно поэтому Infinidat и VMware предлагают проверенный набор решений, на основе которого корпоративные заказчики могут создавать цельную инновационную инфраструктуру безопасности в среде программно-определяемых центров обработки данных (SDDC)», — заявил Кен Стейнхардт (Ken Steinhardt), региональный технический директор Infinidat.



Платформа направлена ​​на решение трех ключевых задач:



- защита от угроз безопасности идущих от Интернета вещей и периферийных устройств;



- улучшение процессов управления сетью с помощью масштабируемой серверной платформы мониторинга безопасности, предназначенной для анализа данных от существующего и нового абонентского оборудования;



- обеспечение соответствия стандартам и операционной производительности, которые экономически эффективны, а также доступны для проверки и масштабирования.



«Снижение рисков в ландшафте угроз Интернета вещей — главный приоритет в технологической повестке дня каждого ИТ-менеджера, — продолжает Кен Стейнхардт, технический директор Infinidat. — Абсолютно всем становится интересно узнать, как мы можем увеличить количество обнаруженных инцидентов информационной безопасности и при этом уменьшить риск утечки данных, мошенничества или краж интеллектуальной собственности. Это сотрудничество является значительным шагом вперед в устранении этих уязвимостей».



Количество кибератак на устройства Интернета вещей увеличилось на 300% в 2019 году, согласно данным от F-Secure. При этом ИТ-службы и службы безопасности испытывают дополнительное давление, поскольку должны продемонстрировать соответствие стандартам. Однако сейчас очень мало команд с большими сетями устройств могут эффективно и результативно удовлетворять этим запросам. Снижение сложности и стоимости инфраструктуры хранения может привести к улучшению возможностей аудита и отчетности, что в значительной степени способствует удовлетворению нормативных требований в краткосрочной и долгосрочной перспективах.



Платформа VMware Validated Design (VVD) дополняется возможностями хранения данных Infinidat в масштабе нескольких петабайт, которые позволяют достичь недоступных ранее масштабов, производительности, экономической эффективности и объема данных, улучшая при этом прозрачность и контроль над данными и снижая риски.Компания NWU, дистрибьютор решений Infinidat, объявила о том, что вендор

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