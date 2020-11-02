«Киевстар» поможет розничным бизнесам защитить клиентов от фишинговых SMS

2 ноября 2020 г., 14:25

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Национальный оператор связи «Киевстар» сообщает, что разработал и внедрил новую услугу для противодействия кибермошенничеству, аналогов которой, как утверждается, нет в Украине – «Защита альфанумерических имен». Это сервис для бизнес-клиентов, с помощью которого отслеживаются и блокируются SMS-сообщения с фишинговых ресурсов. Он призван защитить пользователей от «похищения» личной информации и возможных материальных убытков.

Альфанумерическое имя – это буквенная или цифровая подпись, которая отображается в строке отправителя SMS. Его защита может быть полезна всем компаниям и учреждениям, которые используют в работе SMS, такие как банки, почтовые операторы, ритейл, представители сферы услуг и др. Чаще всего фишинговые SMS отправляются с использованием коммерческих наименований и торговых марок известных на рынке компаний. Потому в ряде сообщений со схожих альфа-имен абоненты могут не заметить разницы и автоматически предоставить мошенникам данные о себе либо своем банковском счете.

При отправке SMS абонентам «Киевстар» оператор будет совершать постоянный мониторинг и контроль за использованием альфанумерических имен или их вариаций только партнером, а не третьим лицом. Доставка абонентам SMS, где используются оригинальные и визуально похожие альфанумерические имена партнера, которые приходят от лиц, не уполномоченных на такие рассылки, будет блокироваться автоматически.

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