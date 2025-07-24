IBM перевершила прогнози за доходами та прибутком у другому кварталі

24 июля 2025 г., 11:45

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Компанія IBM опублікувала фінансові результати за другий квартал 2025 року, які перевершили очікування Волл-стріт. Попри сильні показники, акції компанії знизилися після закриття торгів, відображаючи складну реакцію інвесторів.

За звітний квартал IBM зафіксувала скоригований прибуток на акцію у розмірі 2,80 долара, що виявилося вище прогнозованих 2,64 долара.

Дохід компанії склав 16,98 мільярда доларів, перевищивши очікувані 16,59 мільярда доларів. Загальний дохід IBM зріс майже на 8% у річному вимірі, порівняно з менш ніж 1% зростання у першому кварталі.

Чистий прибуток, що включає витрати, пов'язані з придбаннями, зріс до 2,19 мільярда доларів (або 2,31 долара на акцію) порівняно з 1,83 мільярда доларів (або 1,96 долара на акцію) роком раніше.

«Ми знову перевищили очікування щодо доходів, прибутку та вільного грошового потоку за квартал. IBM залишається високо диференційованою на ринку завдяки нашим глибоким інноваціям та галузевій експертизі, що є вирішальним для допомоги клієнтам у розгортанні та масштабуванні АІ», — заявив Арвінд Крішна (Arvind Krishna), голова, президент та головний виконавчий директор IBM. Він також зазначив, що «наш портфель замовлень на генеративний АІ продовжує прискорюватися і наразі становить понад 7,5 мільярда доларів».

У розрізі сегментів, дохід від програмного забезпечення зріс приблизно на 10% до 7,39 мільярда доларів, тоді як дохід від гібридної хмари, включаючи Red Hat, продемонстрував зростання на 16%. Валова маржа програмного підрозділу склала 83,9%, що лише трохи нижче консенсус-прогнозу у 84,0%. Дохід від консалтингу збільшився майже на 3% до 5,31 мільярда доларів. Дохід від інфраструктури зріс на 14% до 4,14 мільярда доларів, що вище середньої оцінки аналітиків.

Протягом кварталу IBM також анонсувала мейнфрейм нового покоління z17 та завершила придбання консалтингової фірми Hakkoda, що спеціалізується на даних та АІ.

Щодо прогнозів на майбутнє, IBM підвищила свій прогноз щодо вільного грошового потоку на весь 2025 рік до понад 13,5 мільярда доларів, що відповідає попереднім очікуванням з квітня. Компанія, як і раніше, очікує зростання доходів щонайменше на 5% за постійного курсу валют на весь рік.

На конференції з аналітиками Арвінд Крішна також згадав, що «геополітична напруженість змушує деяких клієнтів діяти обережно», а «витрати федерального уряду США були дещо обмеженими у першій половині року». Проте він не очікує, що це створить довгострокові перешкоди.

Попри те, що IBM перевершила ключові фінансові показники, її акції спочатку впали на 5% під час розширених торгів у середу, хоча згодом частково відновили втрати. Однак, з початку 2025 року акції IBM демонструють значне випередження, зростаючи на 28%, тоді як індекс S&P 500 за той самий період зріс лише приблизно на 8%.

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