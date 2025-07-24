Запущено перший у світі фотонний AI-процесор

24 июля 2025 г., 12:35

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Німецький розробник фотонних процесорів Q.ANT поставив свій сервер Native Processing Server (NPS) у Leibniz Supercomputing Centre (LRZ), що стало першим випадком інтеграції аналогового фотонного співпроцесора в робоче середовище високопродуктивних обчислень (HPC).



Це перше впровадження, яке дозволяє LRZ оцінити фотонне прискорення для штучного інтелекту (AI) і симуляційних робочих навантажень із значно нижчим енергоспоживанням. LRZ — один з найбільших дата-центрів в Європі з передовою інфраструктурою та новаторськими дослідженнями.



Співпраця спрямована на дослідження гібридних цифро-аналогових архітектур для майбутніх середовищ HPC і фінансується Федеральним міністерством науки, технологій і космосу Німеччини. Впроваджуючи NPS від Q.ANT, LRZ розширює цю сферу, включаючи в неї фотонні аналогові обчислення.





LRZ буде використовувати NPS від Q.ANT в дослідницькому проекті зі створення нових тестів і реальних прикладів використання для таких додатків, як кліматичне моделювання, медична візуалізація в реальному часі або моделювання матеріалів для досліджень в області термоядерного синтезу. Завдяки цьому впровадженню LRZ зміцнює свою роль піонера в розробці енергоефективних високопродуктивних комп'ютерів.



Перший етап оцінки в LRZ включає установку декількох одиниць Q.ANT NPS останнього покоління, вибір тестових навантажень і тестування реальних додатків, зокрема в області штучного інтелекту, комп'ютерного зору і фізичних симуляцій. На наступних етапах для більш глибокої оцінки будуть використані пристрої NPS другого і третього поколінь.



Фотонний чіп Q.ANT не виділяє тепла, тому дорогі заходи з охолодження не потрібні. Оптична обробка також означає, що складні обчислення можуть виконуватися швидше і ефективніше з споживанням енергії на робоче навантаження до 90 разів нижче завдяки відсутності тепла на чіпі і зниженню вимог до охолодження. За словами Q.ANT, це може забезпечити 100-кратне збільшення потужності дата-центру за рахунок більшої обчислювальної щільності і більш швидкого виконання складних операцій.



«Фотонний процесор пропонує новий і багатообіцяльний шлях для прискорення робочих навантажень AI і симуляції, одночасно різко скорочуючи наш вплив на навколишнє середовище. Це впровадження знаменує собою важливу віху в нашій майбутній місії з розвитку енергоефективного AI і високопродуктивних обчислень», — сказав професор доктор Дітер Кранцльмюллер (Dieter Kranzlmüller), голова ради директорів LRZ. «NPS від Q.ANT легко інтегрується в нашу наявну інфраструктуру, що дозволяє нам відразу оцінити його продуктивність. Однак впровадження технологій майбутнього і відкриття нових можливостей для наших користувачів було б неможливим без постійної підтримки з боку федерального уряду і уряду Баварії».



«Наша співпраця з LRZ є важливою віхою: вперше в історії ми використовуємо фотонні процесори у високопродуктивних обчислювальних системах для практичних завдань. Цим кроком ми демонструємо, що процесори на основі світла вийшли за рамки досліджень і знайшли застосування в реальному житті», — зазначив доктор Міхаель Ферч (Michael Förtsch), генеральний директор Q.ANT. «Це вирішальний крок на шляху до інтеграції фотонних обчислень в основний потік комп'ютерної архітектури наступного покоління до 2030 року. Довгострокова участь Міністерства науки, технологій і космосу зіграла важливу роль у досягненні проривів, які зробили цей успіх можливим».

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