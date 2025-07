Micron випускає лінійку продуктів, сертифікованих для використання в космосі

24 июля 2025 г., 10:35

Компанія Micron оголосила про запуск виробництва продукту NAND з одношаровими комірками (SLC) з найвищою щільністю в галузі, стійкого до радіації. З місткістю кристала 256 гігабітів цей продукт є першим в портфелі, який буде містити рішення NAND, NOR і DRAM, сертифіковані для використання в космосі. Продукт вже доступний для замовлення і є першим у своєму класі, пропонованим великими виробниками пам'яті.



Космічна економіка стрімко розвивається, чому сприяє швидке зростання комерційних і державних місій. З розвитком обчислювальної техніки та AI зростає попит на високопродуктивні технології, здатні обробляти дані безпосередньо на орбіті. Обчислення на периферії з використанням AI трансформують космічні операції: вони дозволяють космічним апаратам аналізувати дані датчиків, виявляти аномалії та приймати рішення автономно, знижуючи залежність від наземних систем і зберігаючи пропускну здатність.



«Радіаційно-стійка пам'ять Micron необхідна для зберігання та обробки даних, оскільки ми розширюємо межі обчислень у космосі», — сказав Кріс Бакстер (Kris Baxter), корпоративний віцепрезидент і генеральний директор підрозділу Micron Automotive and Embedded Business Unit. «У міру розширення застосування штучного інтелекту в космічних операціях — від автономної навігації до аналізу в реальному часі — Micron приділяє все більше уваги наданню рішень, що забезпечують відмовостійкість та інтелектуальні можливості, необхідні для аерокосмічних місій наступного покоління».



Космічні технології повинні витримувати суворі умови навколишнього середовища, щоб забезпечити успішні результати місії. До цих викликів відносяться екстремальні температури, удари і вібрації, вакуумний тиск і вплив радіації від сонячних енергетичних частинок і галактичних космічних променів.



Щоб переконатися, що її радіаційно-стійка пам'ять NAND відповідає вимогам клієнтів, компанія Micron організовує:



- Розширене тестування якості та продуктивності відповідно до процедури PEM-INST-001 рівня 2 NASA, в ході якого компоненти піддаються річній перевірці, включаючи циклічний вплив екстремальних температур, перевірку на наявність дефектів і 590 годин динамічного випалювання для забезпечення надійності при космічних польотах.



- Радіаційну характеристику для тестування загальної іонізувальної дози (TID) відповідно до військового стандарту США MIL -STD-883 TM1019 умова D, який вимірює сукупну кількість гамма-випромінювання, яке продукт може поглинути в стандартному робочому середовищі на орбіті та залишатися функціональним, що є критично важливим виміром для визначення життєвого циклу місії.



- Характеристика радіації для тестування на одиничні події (SEE), відповідно до потоку Американського товариства з випробування матеріалів ASTM F1192 і стандарту Об'єднаної ради з проєктування електронних пристроїв (JEDEC) JESD57. Тестування SEE оцінює вплив високоенергетичних частинок на напівпровідники і перевіряє, що компоненти можуть безпечно і надійно працювати в жорстких радіаційних умовах, знижуючи ризик збою місії. Ця інформація про профілювання дозволяє інженерам і архітекторам космічної галузі розробляти проєкти таким чином, щоб знизити ризик і ймовірність збоїв у виконанні місії.



Відзначається, що завдяки своєму досвіду роботи на промислових і автомобільних ринках, компанія Micron володіє глибокими знаннями в області створення надійних вбудованих систем пам'яті та зберігання даних для роботи в екстремальних умовах — від автоматизації виробництва до інтелектуальних транспортних засобів.



Хоча це перший офіційно сертифікований для використання в космосі продукт, флешпам'ять NAND від Micron вже використовується в місіях завдяки співпраці та тестуванню клієнтів.



Один з ключових партнерів, Mercury Systems, використовує пам'ять Micron у своїх твердотільних пристроях запису даних (SSDR) — обладнанні, яке збирає і зберігає величезні обсяги наукових і інженерних даних, критично важливих для місій. Нині ці SSDR знаходяться на борту апарату NASA Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), спектрометра з функцією візуалізації, побудованого Лабораторією реактивного руху NASA і запущеного на Міжнародну космічну станцію у 2022 році. Початкова місія спектрометра полягала в зборі даних про посушливі регіони світу, картографуванні складу мінерального пилу для кращого розуміння його впливу на Землю і населення. Спектроскопічні дані EMIT також виявилися корисними для вивчення таких різноманітних тем, як водні ресурси, рідкісноземельні елементи та сільське господарство.



«Сучасні космічні системи збирають все більше складних даних, що вимагає рішень, які забезпечують набагато більшу місткість в компактних корпусах, при цьому надійно працюючи в умовах високої радіації в космосі протягом багатьох років», — зазначив Вінсент Пріббл (Vincent Pribble), головний менеджер з продуктів Mercury Systems. «В основі пристроїв запису даних Mercury лежить флешпам'ять Micron, яка довела свою високу надійність на орбіті, допомагаючи нам здійснювати новаторські місії та наукові дослідження, що розширюють наше розуміння нашої планети і космосу».



EMIT реєструє 100 000 спектрів в секунду, а високощільна, стійка до радіації пам'ять Micron забезпечує надійне довгострокове зберігання та обробку даних, життєво важливих для успіху місії.



Як єдиний виробник пам'яті в США, Micron забезпечує повний контроль над ланцюжком постачання, що має першорядне значення для аерокосмічного та державного секторів, гарантуючи якість, довговічність, безпеку, відстежуваність і безперервність постачань. Ця перевага підкріплюється нещодавно оголошеними планами щодо зміцнення виробничих потужностей Micron у США. Ці плани включають модернізацію заводу компанії в Манассасі, штат Вірджинія, і розширення асортименту NOR, SLC NAND і DDR3, а також довгострокові постачання DDR4 і LPDDR4 для критично важливих додатків, таких як аерокосмічна галузь.



Використовуючи багаторічний досвід Micron в області інженерних лабораторій для клієнтів, які забезпечують співпрацю, компанія розширює свої можливості для підтримки швидкозростаючої аерокосмічної галузі шляхом створення спеціалізованих регіональних лабораторій для клієнтів, а також команд технічної підтримки та архітектури. Micron також оптимізує виробничий процес для аерокосмічних рішень, забезпечуючи якість — від точного проєктування до вибору сировини для пластин і відповідності вимогам — і розв'язуючи критичні проблеми, з якими стикаються розробники космічних платформ.



Спираючись на нещодавно запущений аерокосмічний портфель, Micron планує в найближчому майбутньому представити додаткові рішення для пам'яті та зберігання даних, сертифіковані для використання в космосі, щоб задовольнити потреби космічних місій наступного покоління, що зростають.

