Huawei випустила перші ноутбуки з власною ОС Harmony

20 мая 2025 г., 9:35

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За повідомленням Huawei, компанія представила дві нові моделі ноутбуків, які вперше продаються з власною операційною системою Harmony.



Нові MateBook Fold і MateBook Pro працюють під управлінням HarmonyOS 5, останньої версії операційної системи, яку Huawei Technologies почала розробляти у 2015 році та представила п'ять років по тому на своїх смартфонах серії Mate.



Нагадаємо, Huawei продемонструвала власний ПК з HarmonyOS на виставці Hongmeng Computer Tech Summit 8 травня. Тепер компанія офіційно представила пристрій споживачам. «Ноутбук Harmony дає світу новий вибір», - сказав Юй Чендун (Yu Chengdong), голова групи споживчого бізнесу Huawei, під час прямої трансляції презентації. «Ми продовжували робити важкі, але правильні речі».



Компанія Huawei не розкрила, який саме чіп був використаний у випущених ноутбуках. Але вона заявила, що відносно висока ціна комп'ютерів обумовлена вартістю нової технології виробництва чипсета.



Конструкція моделі MateBook Fold не передбачає фізичної клавіатури. Цей пристрій оснащений 18-дюймовим екраном, частина якого в розкритому вигляді може бути використана для віртуальної клавіатури. Новинка пропонується за ціною 23999 юанів ($3328).



Своєю чергою ноутбук Huawei MateBook Pro побудований за класичною схемою. Його габарити 310x220x13,5 мм при масі 970 грамів. Новинка випускається в трьох кольорах: Clear Blue, White і Black.



Серед цікавих особливостей моделі MateBook Pro варто відзначити підтримку технології Nearlink Scan, за допомогою якої пристрій можна сполучити з мишею та отримати швидке, стабільне бездротове з'єднання. Навіть якщо пристрій перебуває в автономному режимі або вимкнений, його можна знайти за допомогою Nearlink Search на телефоні.



На правому боці MateBook Pro розташований перемикач конфіденційності. Увімкнувши його, можна відключити камеру, мікрофон і визначення місця розташування для захисту приватного життя.



Встановлена в новинці HarmonyOS 5 підтримує таку оригінальну можливість, як зорово-моторна координація, що дає змогу смартфонам, планшетам і ПК діяти відповідно до погляду. Користувачі можуть продовжувати користуватися додатками або перемикати присутність на нараді з телефону на комп'ютер, не пропускаючи жодного моменту і не перериваючи роботу.



Роздрібна ціна MateBook Pro в конфігурації 24 ГБ + 512 ГБ становить 7999 юанів, а у варіанті 32 ГБ + 1 ТБ - 8999 юанів.

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