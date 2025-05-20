У Дії з’явиться ШІ-асистент для отримання послуг

20 мая 2025 г., 10:35

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Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск ШІ-асистента в Дії. Бета-тест стартує на порталі вже в червні. АІ-асистент допомагатиме отримати потрібну послугу чи довідку, знайти найближчий ЦНАП, а в майбутньому з ним можна буде спілкуватися голосом.



«Ми переосмислили, що робимо з Дією. У 2019-2020 році ми зробили стрибок і створили застосунок, де можна швидко отримувати послуги. Але зараз АІ змінив споживацьку культуру. Усе, що не буде схоже на ChatGPT, Gemini чи інші моделі, викликає роздуми, як цим користуватися. Щоб створити найкращий користувацький досвід, нам потрібно трансформувати Дію в АІ-продукт», — зазначив Михайло Федоров.



Під час DOU Day Віце-прем’єр-міністр розповів, що ШІ-асистента запустять у форматі бета-тесту на порталі Дія вже в червні. Ви зможете не лише отримувати послуги за допомогою АІ, а й шукати відповіді на питання, наприклад, чи потрібна певна довідка за кордон і як знайти найближчий ЦНАП.



Також планується, що АІ-агент зможе надсилати довідки, а в майбутньому взагалі вестиме по всьому флоу отримання послуги. Зокрема, можна буде описати життєву ситуацію — і АІ підкаже, яка послуга потрібна. Наприклад, користувач пише: «У мій будинок влучила ракета», далі АІ-агент розуміє, що вам потрібно отримати послугу єВідновлення, відправити кілька фото, далі надсилається заявка в комісію тощо.



У перспективі можна буде давати запит голосом і спілкуватися з Дією так, як зараз спілкуєтеся з іншими моделями.

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