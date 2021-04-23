Huawei развивает линейку комплектующих для «умных» транспортных средств

23 апреля 2021 г., 12:43

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Компания Huawei представила интеллектуальные комплектующие и решения для умных транспортных средств, среди которых проекционный дисплей с дополненной реальностью, 4D-радар для получения изображений и MDC 810 (Mobile digital computation).



В октябре 2020 года компания Huawei представила бренд Huawei Inside (HI). Как поставщик новых комплектующих для смарт-автомобилей Huawei тесно сотрудничает с автопроизводителями для создания интеллектуальных транспортных средств премиального класса в рамках инициативы Huawei Inside. Эта инициатива объединяет новую цифровую архитектуру для интеллектуальных транспортных средств, пять интеллектуальных решений (Intelligent Driving (интеллектуальное вождение), Intelligent Cockpit (интеллектуальная кабина), mPower, Intelligent Connectivity (интеллектуальное подключение) и Intelligent Vehicle Cloud (интеллектуальное автооблако) и более 30 интеллектуальных комплектующих.



Решение Huawei Intelligent Cockpit применяет самостоятельно разработанную вычислительную платформу и HarmonyOS (для места водителя) с экосистемой приложений, программного и аппаратного обеспечения. Благодаря открытому сотрудничеству с производителями оборудования, поставщиками уровня Tier 1 и партнерами по разработке приложений Huawei предоставляет пользователям доступ к различным сервисам и функциям. Компания разрабатывает передовые технологии для интеллектуального места водителя, постоянно улучшая пользовательский опыт. Например, модули Kirin для информационно-развлекательной системы поддерживают независимый нейроморфный процессор, выполняющий сложные обработки. Интеллектуальный экран Cockpit Vision может восстанавливать цвет и обеспечивает приятный опыт вождения с применением современных технологий. Компактная система AR-HUD (проекционный дисплей с дополненной реальностью) обеспечивает более широкое поле обзора и поддерживает HD-дисплей.



Huawei выпустила высокопроизводительный проекционный дисплей с дополненной реальностью (AR-HUD), опираясь на многолетний опыт в сфере базовых оптических технологий и ведущих футуристических решений. 10-L AR-HUD может превратить обычное лобовое стекло в 70-дюймовый HD-дисплей и настроить интелектуальную зону проецирования, отслеживая движение глаз пользователей. Он может воспроизводить угол обзора 13°x5°, чтобы пользователи могли просматривать подробную информацию на лобовом стекле. Мощные возможности визуального определения и искусственного интеллекта обеспечивают впечатляющий визуальный опыт и помощь при вождении.



4D-радар Huawei использует 12T24R большую антенную решетку (12 каналов передачи и 24 канала приема), что в 24 раза превышает конфигурацию антенны обычного радара миллиметрового диапазона (3T4R). 4D-радар Huawei может принимать на 50% больше каналов, чем используемые сейчас радары, для построения изображений. Это делает его радаром с наибольшей антенной решеткой, доступным для массового автопроизводства.



Как отмечается, 4D-радар Huawei обеспечивает уникальную NLOS-чувствительность. Он способен обнаруживать невидимые объекты, при этом точно измеряет расстояние и скорость, как это делают традиционные радары миллиметрового диапазона. Это позволяет ему функционировать независимо от окружающего освещения и неблагоприятных погодных условий. К тому же 4D-радар Huawei имеет высокое разрешение и увеличенную дальность обнаружения объектов. Он может создавать облако из точек с той же плотностью, что и лидары, что позволяет использовать множество радарных приложений, например, для воспроизведения окружающей среды, картографирования и локализации. Сочетая облака точек сканирования нескольких радаров, автомобили будут иметь доступ к панорамному обзору на 360°, обеспечивая полный охват всех объектов во всех сценариях и при любых погодных условиях.



Сейчас отрасль интеллектуального вождения активно развивается. Стремясь к внедрению массового производства, компания Huawei создает открытую и стандартизированную платформу MDC. Она базируется на многолетнем опыте в сфере аппаратного и программного обеспечения, а также инженерии безопасности. Ее цель — ускорить внедрение массового производства интеллектуальных транспортных средств.



MDC 810 — это вычислительная платформа для интеллектуального вождения с крупнейшей в отрасли вычислительной мощностью, которая составляет до 400 TOPS и отвечает требованиям безопасности ASIL-D. Платформа оснащена ядром MDC (в том числе операционными системами AOS и VOS для интеллектуального вождения) и полным набором инструментов. MDC 810 обеспечивает функции автономного вождения, а именно: Traffic Jam Pilot (TJP, пилот в пробках), Highway Pilot (HWP, пилот на автомагистралях) и Auto Valet Parking (AVP, автоматическая парковка). Седан Arcfox Alpha S станет первым автомобилем с поддержкой Huawei-MDC 810 для построения будущего автомобильной отрасли.



Huawei MDC — это открытая стандартизированная платформа, которая будет способствовать развитию отрасли интеллектуального вождения. Huawei тесно сотрудничает с поставщиками датчиков, приводов и алгоритмов приложений, чтобы построить такую экосистему технологий на базе MDC. Благодаря открытой вычислительной платформе Huawei объединяет усилия с партнерами, чтобы ускорить создание экосистемы интеллектуального вождения, двигаясь к массовому производству смарт-автомобилей.



Huawei Octopus — открытая платформа автономного вождения использует большое количество данных, HD-карты и передовые алгоритмы для построения платформы интеллектуального вождения закрытого цикла на основе данных. Huawei Octopus создана, чтобы помочь производителям оборудования и создать возможности для развития автономного вождения с нуля, снизить требования к разработке и улучшить ее эффективность. Платформа базируется на синергии автомобиля и облака, передовой в области емкости аннотирования, обновленном виртуальном моделировании, универсальной безопасности и облачных сервисах, отвечающих требованиям отрасли.



Облако — единственный элемент, объединяющий развитие автономного вождения и его коммерциализацию. Автомобили во всех регионах должны подключаться к локальному облаку, чтобы помочь решить проблемы покрытия, безопасности и масштабирования. Эти вызовы возникают при коммерциализации автономного вождения. Благодаря миграции данных в облако разработчикам больше не нужно увеличивать площади помещений для оборудования, чтобы разместить большие объемы данных. Это позволит им сосредоточиться на разработке основных алгоритмов.



HD-карты — также важный элемент автономного вождения. Так, Huawei официально анонсировала передовые возможности облачных сервисов HD-карт и дорожные карты. На данный момент компания получила квалификацию «A» в сфере картографии для создания электронных навигационных карт, а также комплексных возможностей сбора топографических данных и картографирования в HD-формате.

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