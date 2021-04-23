Стали известны новые подробности об iOS 15 и iPadOS 15

23 апреля 2021 г., 13:35

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На следующий день после того, как Apple представила модели iPad Pro на базе чипа M1 собственной разработки, появилась информация о новых функциях, которые появятся в iOS 15 и iPadOS 15, следующих выпусках операционных систем этой компании для смартфонов и планшетов.

По данным источников Bloomberg, некоторые из функций дебютируют на обеих платформах, а другие будут доступны только для iPad. В статье также указана дата объявления, 7 июня, на Всемирной конференции разработчиков Apple (WDC), которая в этом году пойдёт в виртуальном режиме.

Среди главных нововведений — меню приватности. Оно позволит проверять, собирает ли какое-либо из приложений конфиденциальную информацию, например, данные о местоположении. Ещё одно новое меню даст пользователям возможность настраивать способ оповещения о приходе уведомлений, зависящий от того, чем они заняты в этот момент.

Кроме того, будут расширены опции настройки функции автоматического ответа на сообщения в iPhone и iPad. Сейчас пользователи могут включать автоматические ответы только если статус устройства указывает, что они едут за рулем. В iOS 15 и iPadOS 15 эта функция будет активна и когда на устройстве установлен другой режим.

Планируется выпустить и новую версию iMessage с функциями социальных сетей — это должно будет следить приложение чата Apple более конкурентоспособным по отношению к WhatsApp, принадлежащим Facebook.

Эксклюзивно для iPad компания разрабатывает улучшенный домашний экран с возможностью отображения интерактивных виджетов вместе со стандартными ярлыками приложений. Это должно стать самым большим обновлением раздела интерфейсов планшетов с момента запуска этих устройств в 2010 году.

Самая последняя утечка информации, обнародованная в четверг Financial Times, свидетельствует, что производитель iPhone может готовить обновления для App Store. Apple уже давно позволяет разработчикам размещать рекламу в результатах поиска по App Store. Теперь, как сообщается, она планирует разрешить рекламу в разделе рекомендуемых приложений своей торговой площадки. Подобный шаг потенциально может дать значительный импульс развитию поисковой рекламы Apple, которая, согласно оценке AllianceBernstein Holding, в настоящее время приносит около 2 млрд долл. годового дохода.

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