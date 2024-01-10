SoftServe розроблятиме для NASA технології для будівництва на Місяці

10 января 2024 г., 15:35

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SoftServe приєднується до міжнародної групи компаній, яка в межах програми NASA розроблятиме технологічні рішення для будівництва на Місяці. Проєкт стартував після того, як американська Astroport Space Technologies виборола грант та фінансування в межах NASA STTR 2023 Phase II. Консорціум компаній на чолі з Astroport працюватиме над розробкою технологій для зведення злітно-посадкових майданчиків в екстремальних умовах та безпечної посадки на супутнику Землі.

До роботи над проєктом буде залучена команда відділу Robotics & Advanced Automation компанії SoftServe. Перед членами команди стоятиме завдання з моделювання роботизованих систем для реального будівництва, механічної взаємодії та вільного пересування поверхнею Місяця.

Робота над проєктом стартує вже в січні. Загалом, програма STTR від NASA – щорічна програма фінансування, в якій бізнеси, стартапи та наукові інституції об’єднуються для вирішення певних кейсів та проблем, цікавих для досліджень NASA. Технологічні рішення, результати програм мають шанси бути застосованими дослідниками агентства, або ж бути комерціалізованими на наступних етапах.

«Наша робота передбачатиме створення великої кількості цифрових симуляцій процесу будівництва на Місяці, з урахуванням особливості та властивостей грунту, та різних ситуацій. Також будемо досліджувати з партнерами можливості взаємодії між машинами, пристроями на місці, та оптимальні концепції пересування», – розповідає Любомир Демків, керівник робототехнічної практики компанії SoftServe.

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