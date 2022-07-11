HPE анонсувала сервери на базі Arm-чипів від Ampere

11 июля 2022 г., 12:05

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Hewlett Packard Enterprise оголосила, що стала першим великим постачальником серверів, який пропонує нову лінійку хмарних обчислювальних рішень із використанням процесорів Ampere.



Як підкреслюється, нові рішення HPE надають постачальникам послуг і підприємствам, які використовують хмарну розробку, гнучку, розширювану та надійну обчислювальну основу для інноваційного розвитку.



Новий сервер HPE ProLiant RL300 Gen11, який буде доступний у третьому кварталі 2022 року, є першим із серії серверів HPE ProLiant RL Gen11, які забезпечують обчислювальну продуктивність наступного покоління з вищою енергоефективністю за допомогою процесорів Ampere Altra та Ampere Altra Max.



«Постачальники послуг і цифрові підприємства знаходяться в авангарді розбудови наступної великої обчислювальної інфраструктури. Ці організації розуміють, що гнучкість та інновації починаються з обчислень», наголосив Ніл Макдональд (Neil MacDonald), виконавчий віцепрезидент і генеральний менеджер Compute, HPE. - «Вони також розуміють, що традиційні коробки ODM просто не підійдуть для задач, які вимагають глибини IP, продуктивності, надійності, безпеки та контролю. Саме тут зʼявляється рішення HPE, і саме тому ми обрали Ampere».



«Ampere дуже рада бути першим хмарним і найновішим членом сімейства HPE ProLiant, — сказала Рене Дж. Джеймс (Renee J. James), засновник і генеральний директор Ampere. - «Хмара є рушієм зростання нашої галузі, але вимагає сучасного процесора, який повинен мати високу продуктивність та енергоефективність, щоб відповідати глобальним вимогам ESG».



Опираючись на 30 років лідерства в розробці інновацій у сфері обчислень, HPE тепер розширює свої автоматизовані, безпечні та універсальні обчислювальні рішення на швидко зростальний ринок постачальників послуг, а також корпорації, які покладаються на концепцію digital-first та cloud-native development.



Підкреслюється, що нові пропозиції від HPE забезпечують високу продуктивність і енергоефективність для підтримки широкого спектра нових додатків та варіантів використання. Нові односокетні сервери HPE ProLiant RL Gen 11 забезпечують до 128 ядер для масштабованих обчислень. Ці сервери ідеально підходять для клієнтів, які пропонують цифрові послуги, потокове передавання медіа, соціальні платформи, послуги електронної комерції, фінансові або онлайн-послуги, а також хмарні послуги, такі як IaaS, PaaS і SaaS.



Прикладом замовника HPE ProLiant RL можна привести CloudSigma, хмарний IaaS та PaaS-провайдер, якій пропонує високодоступні, гнучкі хмарні сервери корпоративного класу та хмарні рішення для хостингу в Європі, США та на Близькому Сході у понад 20 місцях. CloudSigma є одним із найбільш настроюваних хмарних провайдерів на ринку, що надає клієнтам повний контроль над їхньою хмарою та усуває обмеження на те, як користувачі розгортають свої обчислювальні ресурси.



«Виходячи з нашого порівняльного аналізу, сервер HPE ProLiant RL300 Gen11 із процесорами Ampere забезпечує значно вищу енергоефективність, - заявив Роберт Дженкін (Robert Jenkin), генеральний директор CloudSigma. - Його використання дозволяє нам досягти як наших цілей у сфері сталого розвитку, так і забезпечити нижчу вартість послуг нашим кінцевим клієнтам».



Сервер HPE ProLiant RL300 Gen11 буде доступний у всьому світі для покупки або як послуга через HPE GreenLake у 3 кварталі 2022 року через HPE та торгових партнерів компанії.

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