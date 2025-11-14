HPE представляє портфоліо суперкомп’ютерів Cray нового покоління

14 ноября 2025 г., 13:35

Компанія Hewlett Packard Enterprise (HPE) оголосила про новітні доповнення до портфоліо суперкомп’ютерів HPE Cray наступного покоління. Ці рішення забезпечують провідну в галузі обчислювальну щільність, розроблену для задоволення вимог штучного інтелекту (AI) при роботі в масштабі.



Розширення портфоліо HPE Cray включає три обчислювальні блейди для різних робочих навантажень та партнерів, уніфіковане програмне забезпечення для управління та підтримку високопродуктивного інтерконекту. Це створює одну з найпотужніших суперкомп’ютерних архітектур у галузі для дослідницьких лабораторій, державних структур та великих підприємств, які все частіше звертаються до AI для просування своїх симуляцій та наукових відкриттів.



"Світові організації, що покладаються на суперкомп'ютери, шукають кращу обчислювальну продуктивність для всіх своїх робочих навантажень, — сказала Тріш Дамкрогер (Trish Damkroger), старший віцепрезидент та генеральний менеджер HPC та AI Infrastructure Solutions в HPE. — Наша нова платформа HPE Cray Supercomputing — це відповідь на потреби клієнтів у вищій щільності продуктивності з уніфікованою архітектурою AI та HPC, розробленою для новаторських результатів".



Це розширення портфоліо є продовженням дебюту HPE Cray Supercomputing GX5000 минулого місяця, який був спеціально створений для проривів у конвергентну еру AI та HPC. Платформа доповнюється новими системами зберігання даних HPE Cray Supercomputing Storage Systems K3000, яка є першою в галузі фабрично побудованою системою зберігання з вбудованим відкритим програмним забезпеченням DAOS (Distributed Asynchronous Object Storage) для підвищення продуктивності.



HLRS (Університет Штутгарта) та LRZ (Лейбніц Центр Суперкомп'ютерів) обрали HPE Cray Supercomputing GX5000 як платформу для своїх суперкомп'ютерів наступного покоління: HLRS створює суперкомп’ютер Herder, а LRZ створює суперкомп’ютер Blue Lion. Ці центри зазначають, що нова платформа забезпечить значний стрибок у продуктивності для симуляцій та AI, а також покращену енергоефективність. Зокрема, LRZ підкреслює, що Blue Lion матиме 100% пряме рідинне охолодження з робочою температурою до 40 °C, що дозволить повторно використовувати відпрацьоване тепло.



Нові блейди підтримуються 100% прямим рідинним охолодженням і дозволяють клієнтам розгортати провідну в галузі щільність продуктивності для флагманських компонентів: наступне покоління NVIDIA Rubin та AMD Instinct MI430X, а також наступне покоління процесорів AMD EPYC під кодовою назвою "Venice".



Усі блейди оснащені чотирма або вісьмома кінцевими точками HPE Slingshot 400 Гбіт/с та опцією для двох SSD NVMe.



HPE Cray Supercomputing GX440n Accelerated Blade пропонує універсальний обчислювальний двигун для обчислень зі змішаною точністю (mixed-precision computing) з чотирма NVIDIA Vera CPU та вісьмома NVIDIA Rubin GPU. На одну обчислювальну стійку можна конфігурувати до 24 таких блейдів, що забезпечує провідну в галузі щільність NVIDIA Rubin GPU — до 192 NVIDIA Rubin GPU на стійку.



HPE Cray Supercomputing GX350a Accelerated Blade рекомендований для клієнтів, яким потрібен універсальний обчислювальний двигун для обчислень зі змішаною точністю (mixed-precision computing) з CPU та GPU від AMD. Блейд включає один CPU AMD EPYC наступного покоління, під кодовою назвою "Venice", та чотири AMD Instinct MI430X GPU — новий прискорювач серії MI400, розроблений спеціально для суверенного AI та HPC.



На одну обчислювальну стійку можна конфігурувати до 28 таких блейдів, забезпечуючи до 112 AMD MI430X GPU на стійку.



HPE Cray Supercomputing GX250 Compute Blade — цей блейд, розроблений для суперкомп'ютерів наступного покоління, рекомендований клієнтам, які бажають створити CPU-орієнтований розділ для робочих навантажень із подвійною точністю, використовуючи вісім CPU AMD EPYC наступного покоління, під кодовою назвою "Venice".

У цьому випадку GPU-розділ суперкомп'ютера наступного покоління може бути побудований на будь-якому з раніше перелічених прискорених блейдів — залежно від уподобань клієнта. На одну обчислювальну стійку можна конфігурувати до 40 таких блейдів, що забезпечує провідну в галузі щільність ядер флагманських x86 CPU.



Програмне забезпечення HPE Supercomputing Management Software представляє нові можливості для підтримки мультиорендних, віртуалізованих та контейнеризованих середовищ, щоб надати клієнтам підвищену гнучкість для розгортання конвергентної обробки AI та HPC, ізолюючи робочі навантаження та групи користувачів за потреби.



Нове програмне забезпечення також забезпечує управління електроенергією та енергоспоживанням усієї системи. Ця функція дозволяє клієнтам моніторити використання електроенергії, допомагати оцінювати споживання та інтегруватися з планувальниками, що враховують енергоспоживання, що дає змогу клієнтам максимізувати енергоефективність та прогнозувати витрати.



Це програмне забезпечення надає уніфікований та безпечний досвід управління системами для інфраструктури AI та HPC на всіх етапах життєвого циклу суперкомп'ютера, включаючи забезпечення ресурсами (provisioning), моніторинг, управління живленням та охолодженням, а також масштабування. Нові можливості супроводжуються посиленими функціями безпеки та покращеною звітністю з управління.



HPE Slingshot 400, тепер доступний для платформи HPE Cray Supercomputing GX5000, був розроблений для більш щільного формфактора та призначений для роботи в масштабі під важчими робочими навантаженнями, які забезпечує нова конвергентна платформа AI та HPC.



Було розроблено новий корпус для комутаційного блейда зі 100% прямим рідинним охолодженням, який має 64 порти по 400 Гбіт/с і розгортається у таких конфігураціях:

8 комутаторів з 512 портами; 16 комутаторів з 1024 портами; 32 комутатори з 2048 портами.



Комутатори HPE Slingshot 400, вперше анонсовані минулого року, використовують усю доступну пропускну здатність, розгорнуту у високопродуктивній топології HPE Cray Supercomputing GX5000, і надають клієнтам знижену затримку, покращену стійку пропускну здатність та надійність при управлінні витратами.



Система зберігання даних HPE Cray Supercomputing Storage Systems K3000 базується на сервері HPE ProLiant Compute DL360 Gen12.



Ця система зберігання забезпечує провідну в галузі обчислювальну продуктивність, щільність пам’яті з масштабованістю та високу швидкість передачі даних для запуску вимогливих застосунків. Ці можливості в поєднанні з архітектурою DAOS (Distributed Asynchronous Object Storage) з низькою затримкою дозволять клієнтам, які використовують суперкомп’ютери, запускати AI-застосунки, обмежені операціями вводу/виводу, з вищою продуктивністю.



Залежно від вимог проєкту, сервери зберігання DAOS на базі серверів HPE ProLiant Compute будуть доступні в кількох розмірах накопичувачів та конфігураціях, включаючи:



Оптимізований для продуктивності DAOS-сервер зберігання з вісьмома, 12 або 16 накопичувачами NVMe.



Оптимізований для місткості DAOS-сервер зберігання з 20 накопичувачами NVMe.



Розміри накопичувачів: 3,84 ТБ, 7,68 ТБ або 15,36 ТБ.



Конфігурації DRAM: 512 ГБ, 1024 ГБ або 2048 ГБ, залежно від вибраного розміру накопичувача.



Опції підключення: HPE Slingshot 200, HPE Slingshot 400, InfiniBand NDR або 400 GE.



Від оптимізації продуктивності застосунків до глобального впровадження "під ключ" та цілодобової (24x7) оперативної підтримки, послуги суперкомп’ютерів HPE допомагають клієнтам отримати та підтримувати повну цінність своїх інвестицій.



Як світовий лідер у сфері суперкомп’ютерів, HPE використовує десятиліття досвіду для надання передових та енергоефективних рішень AI та HPC. Забезпечуючи неперевершену продуктивність та масштабованість, HPE надає клієнтам ресурси, необхідні для реалізації їхніх найамбітніших цілей та просування інновацій.



Нові обчислювальні блейди (GX440n, GX250, GX350a), HPE Supercomputing Management Software та HPE Slingshot 400 будуть доступні на початку 2027 року. Системи зберігання HPE Cray Supercomputing Storage Systems K3000 будуть доступні на початку 2026 року.

