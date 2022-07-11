На “Армію дронів” вже зібрали 400 млн грн.

11 июля 2022 г., 12:55

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Віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звітував, що за тиждень для “Армії дронів” проєкту UNITED24 зібрали вже 400 млн грн.



“І це тільки початок. Ми допоможемо нашим героям зі ЗСУ системно отримувати дрони для всіх ліній боротьби. Ви не уявляєте цінність свого внеску в перемогу. Дякуємо від всієї команди”, підкреслив Михайло Федоров.



Також відзначається, що крім донатів на дрони українці також передають десятки власних пристроїв у фонд “Армії дронів”.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України та Генштаб ЗСУ 1 липня анонсували комплексну програму, яка включатиме системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.



На спеціальній сторінці на сайті UNITED24 всі, хто бажає, може задонатити на дрон або віддати власний. Усі пожертви надходять на спеціальний рахунок Міністерства оборони в НБУ.



Пріоритет проєкту - 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки. Такі дрони можуть літати до 24 годин, на відстань до 160 км та на висоті до 5 км. Вони оснащені декількома камерами з тепловізором, датчиками положення та необхідним програмним забезпеченням. Головне - їх складно помітити, а отже, складно збити.



Можна також надіслати свій дрон на склад партнерів проєкту.

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