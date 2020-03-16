HPE анонсировала открытые сервисные решения для провайдеров 5G-коммуникаций

16 марта 2020 г., 15:45

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Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила ассортимент новых aaS-предложений (as-a-Service), помогающий создавать и развёртывать динамические, персонализованные 5G-услуги для персонала, клиентов и населения. С его помощью провайдеры телекоммуникаций смогут ускорить возврат капиталовложений в сотовые сети нового поколения и превращение их в прибыльные проекты.

Построенный на открытых и взаимодействующих между собой платформах, в сочетании с инфраструктурой операторского уровня и модульными программными компонентами, портфель предложений HPE позволяет лучше автоматизировать, повышать гибкость и быстрее развёртывать новые сервисы 5G в ядре телекоммуникационных компаний с HPE 5G Core Stack, на их периферии — с Virtual Radio Access Networks (vRAN) и Multi-access Edge Computing (MEC), а также на предприятии — с инновационными службами Aruba Central.

Открытый, ориентированный на облачную работу и базирующийся на контейнерах программный комплекс HPE 5G Core Stack предоставляет заказчикам телекоммуникационных услуг все основные возможности сети, необходимые для быстрого предоставления услуг 5G абонентам и корпоративным клиентам.

ИТ-сервисы на границе сотовой сети обеспечит плотная и отказоустойчивая платформа общего назначения со специально разработанными HPE предложениями Virtual Radio Access Networks (vRAN) и Multi-access Edge Computing (MEC).

Для границы предприятия — пользователей Wi-Fi и устройств IoT — предназначены такие сервисы Aruba Central, как роуминг Air Pass Wi‑Fi/5G и управление использованием радио-ресурса, Air Slice SLA.

Инфраструктура (IaaS), предоставляется HPE GreenLake в виде управляемых сервисов и с оплатой по мере использования. Такие гибкие привлекательные предложения позволяют телекоммуникационным компаниям уменьшить авансовые капиталовложения в 5G и снизить риски благодаря использованию специализированного и проверенного оборудования и ПО.

Полный HPE 5G Core Stack станет глобально доступен как интегрированная программно-аппаратная платформа, поддерживаемая HPE GreenLake, во второй половине 2020 года. Оптимизированные для ядра и границы телекоммуникационных сетей решения HPE и граничная платформа HPE Edgeline EL8000 предлагаются уже сегодня, напрямую или через HPE GreenLake.

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