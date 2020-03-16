Новые инвестиции увеличат стоимость стартапа Confluent до 5 млрд долл.

16 марта 2020 г., 15:05

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По информации, полученной Bloomberg из двух источников, калифорнийский стартап Confluent планирует получить в очередном раунде финансирования от 200 до 300 млн долл. Капитализация стартапа в результате достигнет 5 млрд долл., удвоившись после предыдущего вливания инвестиций, имевшего место в январе 2019 г.

Открытая платформа трансляции данных, Apache Kafka, коммерциализацией которой занимается Confluent, широко используется крупнейшими предприятиями мира для передачи информации между их внутренними приложениями и для импортирования записей внешних источников, таких как датчики на производстве. Например, Microsoft с помощью этого ПО ежедневно загружает 3 триллиона точек данных в своих основных продуктах.

Confluent продаёт платный дистрибутив Kafka, предоставляющий ряд дополнительных возможностей по сравнению с базовой открытой платформой. В их числе инструмент под названием KSQL для анализа в реальном времени корпоративных данных, пересылаемых Kafka, и расширения, упрощающие администрирование и разработку приложений. Дистрибутив Confluent предоставляется в онпремисном варианте, а с прошлого года также как управляемый облачный сервис.

В числе клиентов стартапа числятся такие известные бренды, как Audi, Tivo и Morgan Stanley.

Будучи частной компанией, Confluent не публикует финансовую информацию о себе, но Forbes в январе прошлого года утверждала, опираясь на конфиденциальные источники, что её ежегодные заказы превысили 100 млн долл. Сам стартап объявил в прошлом месяце, что его годовой доход почти удвоился в течение 2019 года.

Новый раунд финансирования, Confluent рассматривает как прелюдию к возможному выходу на биржу. Дополнительные 200–300 млн долл. на банковском счету помогут компании переждать текущий период волатильности на публичных рынках и поддерживать свой рост до тех пор, пока условия для IPO не станут более приемлемыми.

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