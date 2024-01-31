Hewlett Packard Enterprise призначила нового голову бізнес-напрямку HPC&AI

31 января 2024 г., 16:25

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Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про розширення керівної ролі Ніла Макдональда (Neil MacDonald), який з 1 лютого 2024 року очолить бізнес-сегмент високопродуктивних обчислень та штучного інтелекту (HPC&AI), а також очолить підрозділ обчислювальної техніки (Compute).

Як зазначається, Макдональд і надалі звітуватиме перед президентом і головним виконавчим директором Антоніо Нері (Antonio Neri), а кожен бізнес-сегмент продовжуватиме звітувати про свої фінансові результати незалежно. Зазначається, що у своїй новій ролі виконавчого віце-президента і генерального директора як Compute, так і HPC & AI, Макдональд очолить команду з прискорення стратегії HPE в області штучного інтелекту шляхом масштабування хмарних і програмних рішень з тісною інтеграцією з HPE GreenLake. Крім того, компанія оголосила, що Hewlett Packard Labs тепер буде підпорядковуватися Фідельмі Руссо (Fidelma Russo), директору з технологій HPE.

«Напрямок високопродуктивних обчислень та штучного інтелекту має вирішальне значення для нашої поточної стратегії. Інженерна освіта Ніла та його експертиза у апаратному забезпечені та штучного інтелекту в поєднанні з багаторічним досвідом керівництва та пристрастю до інновацій, орієнтованих на потреби клієнтів, роблять його унікальним кандидатом на посаду керівника цієї команди» - зазначив Антоніо Нері.

Примітно, що під керівництвом Макдональда підрозділ Compute нещодавно зміцнив стратегічну співпрацю з NVIDIA, щоб розширити портфоліо Compute HPE і створити готове рішення для корпоративних обчислень для GenAI, орієнтоване на зростаючий ринок.

До того, як приєднатися до компанії Hewlett-Packard, Макдональд був комерційним менеджером в Единбурзькому центрі паралельних обчислень. Там він допомагав впроваджувати трансформаційні переваги масових паралельних суперкомп'ютерних обчислень для промислових і комерційних клієнтів. Ніл Макдональд отримав ступінь бакалавра зі штучного інтелекту та комп'ютерних наук і доктора філософії з комп'ютерних наук в Единбурзькому університеті, а також ступінь MBA в Університеті штату Сан-Хосе.

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