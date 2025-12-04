Квартальний дохід Salesforce зріс на 8,6% до 10,26 млрд дол.

4 декабря 2025 г., 9:35

0

Tweet

Salesforce опублікувала фінансовий звіт за третій фіскальний квартал, що завершився 31 жовтня.



Компанія значно перевершила очікування аналітиків за скоригованим прибутком на акцію (EPS) та надала кращий за консенсус прогноз по доходу на четвертий квартал.



У третьому фіскальному кварталі Salesforce зафіксувала скоригований прибуток на акцію у розмірі $3,25, що значно перевищило консенсус-прогноз LSEG у $2,86.



Виручка компанії склала 10,26 млрд дол., майже відповідаючи очікуваним 10,27 млрд дол., та продемонструвала зростання на 8,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Чистий прибуток зріс до 2,09 млрд дол. порівняно з 1,53 млрд дол. роком раніше, частково завдяки прибутку від стратегічних інвестицій. Вільний грошовий потік (FCF) також зріс на 22% до 2,18 млрд дол., хоча цей показник був трохи нижчим за консенсус StreetAccount.



Для четвертого фіскального кварталу Salesforce прогнозує виручку в діапазоні 11,13–11,23 млрд дол., що перевищує очікування аналітиків, які прогнозували 10,9 млрд дол. Це передбачає зростання виручки на 11–12%, причому приблизно 3 процентних пункти очікуються за рахунок компанії Informatica, яку Salesforce придбала у листопаді.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI