Micron закриває підрозділ Crucial, фокусуючись на корпоративному сегменті

Компанія Micron Technology офіційно оголосила про рішення згорнути свій підрозділ споживчих пристроїв Crucial.



Зазначається, що Micron продовжить відвантаження споживчих продуктів Crucial через дистриб'юторські канали до кінця другого фінансового кварталу (лютий 2026 року). Компанія запевнила, що надаватиме безперервне гарантійне обслуговування та підтримку для вже проданих продуктів Crucial.



Водночас виробник продовжить підтримувати продаж продуктів під брендом Micron для корпоративних клієнтів у комерційному сегменті.



Як зазначається, рішення про вихід зі споживчого бізнесу обумовлене стратегічним переорієнтуванням компанії на більш прибуткові та швидкозростаючі сегменти ринку.



«Зростання, спричинене штучним інтелектом у центрах обробки даних, призвело до різкого збільшення попиту на пам’ять та сховища. Micron прийняла важке рішення вийти зі споживчого бізнесу Crucial, щоб покращити пропозицію та підтримку для наших стратегічних клієнтів у сегментах, які швидше зростають», - пояснив ситуацію Суміт Садана (Sumit Sadana), виконавчий віцепрезидент та головний комерційний директор Micron Technology.



Це рішення відображає прагнення Micron до трансформації портфоліо та зосередження бізнесу на стабільних, прибуткових векторах зростання в сегментах пам’яті та зберігання. Шляхом концентрації на корпоративному та комерційному сегментах, компанія прагне покращити довгострокові бізнес-показники та створити цінність для стратегічних клієнтів та зацікавлених сторін.



Micron Technology подякувала мільйонам споживачів та партнерам, які підтримували бренд Crucial протягом останніх 29 років, та повідомила, що має намір мінімізувати вплив цього рішення на своїх співробітників через можливості переведення на інші відкриті позиції всередині компанії.

