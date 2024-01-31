Безкоштовні бізнес-дзвінки Viber стають доступні в Україні

31 января 2024 г., 15:15

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Компанія Rakuten Viber, яка розвиває популярний в Україні месенджер, оголошує про офіційний запуск в нашій країні функції бізнес-дзвінків. Це зручний інструмент для спілкування між компаніями та їхніми клієнтами. Завдяки йому користувачі зможуть безплатно телефонувати на стаціонарні та короткі номери компаній у застосунку Rakuten Viber звідки завгодно, навіть з-за кордону.

Бізнес-дзвінки у Viber стають логічним доповненням до давно наявних у застосунку бізнес-повідомлень. Тепер клієнти самі зможуть обирати канал, через який вони хочуть зв'язатися з брендом. Компанії своєю чергою отримують новий інструмент для ефективної обробки запитів та покращення взаємодії з клієнтами. Нова можливість буде корисна представникам галузей банки та фінанси, ритейл та е-комерція, медицина, логістика, туризм тощо. Деякі компанії в Україні вже під'єднали бізнес-дзвінки за допомогою офіційних партнерів Rakuten Viber. Серед них – «Ощадбанк», мережа аптек «Бажаємо Здоров’я» та інші.

Функція дзвінку в чаті дозволяє клієнтам телефонувати компаніям прямо в застосунку Rakuten Viber, де вони отримують спеціальну пропозицію від бренду, нове повідомлення про час доставлення або про наявність товару. Завдяки зручності підвищуються конверсії, клієнтські запити розв'язуються швидше, бренди отримують можливість запропонувати додаткові послуги та товари відповідно до потреб клієнта просто під час розмови.

Нова функція буде корисною і для обслуговування клієнтів, які телефонують з-за кордону, наприклад, для спілкування з власним банком з-за кордону або готелем в іншій країні. Бізнес-дзвінки допомагають бренду бути на зв’язку, краще управляти запитами клієнтів у кризових ситуаціях і отримати конкурентну перевагу, пропонуючи безкоштовний зв'язок зі службою підтримки з будь-якої точки світу.

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