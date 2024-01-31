Квартальний дохід AMD досяг 6,17 млрд дол.

31 января 2024 г., 17:30

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Компанія AMD повідомила про результати за минувший квартал.

Загальний дохід досяг 6,17 млрд дол., що трохи перевищило прогнози аналітиків на рівні $6,12 млрд.

Скоригований на одноразові статті, такі як компенсація за акціями, прибуток склав 77 центів на акцію. Уолл-стріт оцінював прибуток у 77 центів на акцію.

Напрямок центрів обробки даних, який включає в себе традиційні серверні чіпи, а також процесори зі штучним інтелектом, виріс на 38% в порівнянні з минулим роком до 2,3 млрд дол. Але попит з боку компаній, що займаються хмарними обчисленнями, залишився "м'яким", зазначила голова AMD Ліза Су (Lisa Su) під час телефонної конференції.

Су заявила, що компанія може продати більше, ніж на 3,5 мільярда доларів, які вона зараз прогнозує, після того, як у другому півріччі будуть введені в експлуатацію додаткові потужності.

Але, за словами аналітика Summit Insights Кінгая Чана (Kinngai Chan), раніше аналітики давали прогнози для сегмента ШІ в діапазоні від 4 млрд до 8 млрд дол.

Великі і малі підприємства шукають альтернативи передовим чіпам АІ виробництва Nvidia, яка займає близько 80% ринку. AMD має один з небагатьох життєздатних альтернативних продуктів на ринку.

У четвертому кварталі дохід AMD у сегменті вбудованих рішень впав приблизно на 24% до 1,1 млрд дол. Компанія також відзначила корекцію запасів програмованих мікросхем в різних галузях промисловості яка, як згідно з очікуваннями, триватиме протягом першої половини року.

Ігровий сегмент AMD скоротився на 17% до 1,4 млрд дол., оскільки компанія досягла піку доходів від чипів, які вона розробляє для Microsoft Xbox та Sony PlayStation 5. Доходи AMD від відеоігрових консолей, які становлять значну частину сегмента, що також включає відеокарти для ПК, зазвичай досягають піку через чотири роки після запуску нових систем.

Після спричиненого пандемією затишшя в купівлі процесорів для ПК до 2023 року, AMD почала помічати ознаки повернення до колишньої сезонної моделі купівлі, яка раніше була нормою. Клієнтський сегмент компанії зріс на 62% до 1,5 млрд дол.

Су сказала, що очікує, що ринок зростатиме «помірно» з більшим потенціалом у другій половині року, оскільки ПК з вбудованими можливостями штучного інтелекту набирають обертів.

На поточний квартал керівництво AMD прогнозує виручку в розмірі 5,4 млрд дол., плюс-мінус 300 млн дол., у порівнянні з середньою оцінкою аналітиків в 5,73 млрд дол.

За останній рік акції Advanced Micro Devices зросли приблизно на 140%, випередивши базовий індекс PHLX Semiconductor Index майже на 90 відсоткових пунктів. Але акції компанії впали приблизно на 6% на тривалих торгах після оголошення фінансових результатів.

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