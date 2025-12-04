 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

У ЗСУ введена в експлуатацію цифрова система «Бюджет»

4 декабря 2025 г., 10:25
0 
 

Міністерство оборони офіційно ввело в експлуатацію у Збройних Силах України інформаційну систему «Бюджет». Рішення затверджене Наказом №811.

Як зазначається, система об’єднує в захищеному цифровому середовищі ключові дані про планування та використання фінансових ресурсів у Міноборони й ЗСУ. Вона оперативно показує, скільки коштів у війську виділено, використано та залишилось. Це дає змогу швидко помічати затримки, коригувати плани, реагувати на неефективне використання ресурсів.

Що змінює «Бюджет» для ЗСУ:

    Швидкість. Генштаб та інші органи військового управління більше не чекають квартальних звітів – дані про використання коштів у частинах доступні онлайн станом на вчора.
    Прозорість. Командування бачить повну картину витрат і їхньої динаміки по всіх підпорядкованих частинах.
    Значно менше ручної роботи та затримок, які раніше ускладнювали планування.

Система забезпечує планування видатків для всіх розпорядників бюджетних коштів – від департаментів до військових частин.

«Тепер інформація про використання бюджетних коштів у Міноборони та Збройних Силах завжди актуальна та зібрана у єдиному місці. Жодних очікувань квартальних звітів, жодних затримок і “сліпих зон” – все своєчасно і прозоро. Створюємо сучасне ядро управління оборонними ресурсами, і “Бюджет” – його ключовий фінансовий компонент», – наголосив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

«Один зведений оперативний звіт, який раніше вимагав близько 800 людино-годин, у системі "Бюджет" готується втричі швидше. Це не просто економія часу – це можливість швидше ухвалювати рішення та ефективніше керувати ресурсами», – зазначила заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Усі командування та Державна спеціальна служба транспорту працюють у системі «Бюджет» з початку 2025 року. Зараз вона впроваджується у військових частинах – і вже понад 60% розпорядників коштів користуються системою.

Система «Бюджет» побудована на компонентах SAP – програмного забезпечення, яке використовують понад 90% армій НАТО.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  