«Генерал Черешня» анонсує дрон-перехоплювач AIR Pro зі швидкістю 200 км/год

Як повідомляє «Мілітарний» українська компанія “Генерал Черешня” анонсувала випуск дрона-перехоплювача AIR Pro, призначеного для нейтралізації ворожих розвідувальних та ударних безпілотних літальних апаратів.



У компанії повідомили, що виріб вже пройшов кодифікацію та допущений до експлуатації в Силах оборони України. Новинка доступна на платформі Brave1, а також у маркетплейсі DOT-Chain Defence.



Створення AIR Pro стало відповіддю на швидку еволюцію ворожих БпЛА та необхідність збереження технологічної переваги на полі бою.



AIR Pro здатен розвивати швидкість понад 200 км/год, що забезпечує ефективне перехоплення широкого спектра ворожих цілей. У компанії зазначили, що дрон вже успішно використовується військовими по всій лінії фронту для знищення різних типів БпЛА, включаючи Mavic, Autel, “Привет-82”, “Молния”, ZALA, Supercam, “Орлан”, “Ланцет” та “Герань” з їхніми модифікаціями.



Вартість дрона-перехоплювача становить 47 900 грн. Пристрій має змогу перебувати у повітрі до 35 хвилин, піднімаючись на максимальну висоту до 6,8 км. Він може нести корисне навантаження вагою до 800 грамів та забезпечує видимість цілі в денний час до 1,5 км. У компанії підкреслили, що дрон має стабільний канал зв’язку на максимальній висоті та дистанції.



Наразі “Генерал Черешня” випускає тисячі дронів на місяць. Представники компанії заявили, що готові в короткі терміни максимально масштабувати виробництво до десятків тисяч на місяць, залежно від потреби та запиту.



Також розробник повідомив про роботу над збільшенням частки українських деталей у дронах, хоча це часто залежить від конкретного замовлення та ситуації, мета полягає у максимальній локалізації виробництва.

