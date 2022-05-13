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Хакери з рф здійснюють нову кібератаку, використовуючи тему окупованого Херсона

13 мая 2022 г., 8:25

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку від пов’язаного із ФСБ росії угрупування UAC-0010 (Armageddon).

Хакери розсилають небезпечні листи з темою "Щодо проведення акції помсти у Херсоні!", які містять вкладення у вигляді файлу "План Херсон.htm".

У разі відкриття зазначеного вкладення на комп'ютері жертви буде створено файл "Herson.rar" із ярликом "План підходу та закладання вибухівки на об'єктах критичної інфраструктури Херсона.lnk".

А як кінцевий результат – завантажиться шкідлива програма GammaLoad.PS1v2.

Хакерське угрупування UAC-0010 (Armageddon) – серед тих, які від початку повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну активно атакують критичну інформаційну інфраструктуру нашої країни. Під час кібератак хакери використовують болючі для українців теми. Також зафіксовані випадки кібератак цієї групи проти країн ЄС.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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