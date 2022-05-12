«Укртелеком» разом з американським партнером відбив чергову кібератаку

12 мая 2022 г., 16:55

Команда Security operation center АТ «Укртелеком» разом з партнером з США нівелювала вплив та відбила чергову DDOS-атаку на інформаційні ресурси компанії. Протягом кібератаки, яка тривала півтори доби з ночі на 10 травня, фахівці оператора фіксували навантаження потужністю до 1 млн пакетів на секунду. Через атаку доступ до вебсайтів компанії певний час було обмежено з міркувань безпеки.



Зазначено, під час кібератаки фахівці SOC Укртелекому з’ясували, що більшість атакувальних IP (близько 85%) розташовувалися в межах Україні. З огляду на параметри кібератаки, коли «відрізати від світу» було не достатньо, ІТ-департамент прийняв рішення скористатися допомогою від партнера з США. Завдяки залученню хмарної інфраструктури партнера «Укртелекому» вдалося винести інформаційні ресурси за периметр атаки. Перенесення ресурсів було виконано професійно і в найкоротші терміни, що вже за годину дозволило поступове відновлення доступу до вебресурсів компанії.



Наступні спроби злочинців зробити чергову DDOS-атаку вже не мали жодного впливу на роботу ресурсів компанії.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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