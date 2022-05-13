Ajax Systems відкриває виробництво у Туреччині

13 мая 2022 г., 9:45

0

Tweet

Український розробник і виробник професійних систем безпеки Ajax Systems відкриває перший завод за кордоном — у місті Стамбул, Туреччина.



Як повідомляється, на новому заводі площею 8300 кв м буде виготовлятися вся лінійка пристроїв Ajax, дублюючи виробництво, що існує в Україні. Ajax Systems вже почали формувати локальну виробничу команду і на першому етапі готові найняти щонайменше 400 людей. У планах виробництва випускати мінімум 150 000 пристроїв на місяць.



Запуск нових виробничих потужностей за кордоном був у планах компанії ще задовго до війни, і є логічним продовженням масштабування виробництва.



“Відкриття нового заводу в Стамбулі - стратегічний крок, спрямований на диверсифікацію виробничих потужностей, запланований компанією. Ми вибрали Туреччину за сукупністю факторів: наявність професіоналів у галузі виробництва, інфраструктура, умови вільної економічної зони, рівень податків, якість підрядників, близькість до наших основних ринків. Нове виробництво посилить розвиток продуктів Ajax та прискорить вихід на нові ринки”- заявив Олександр Конотопський, CEO Ajax Systems. “Ми щиро віримо, що розмаїття талантів і культур створює найкращі продукти та рішення. І завжди робили ставки на локальні команди. Тому раді повідомити, що сьогодні відкриваємо нашу першу вакансію на виробництві у Туреччині”, також додав він.



Ajax Systems повністю відновили наявні виробництво та розробку продуктів в Україні, активно наймають спеціалістів на завод та розширюють R&D команду. Ці виробничі потужності й надалі залишаються в Україні. Крім того, компанія має власний логістичний хаб у Польщі та розвиває локальні команди на стратегічних ринках Іспанії, Італії, Великобританії, Німеччини, Франції, ОАЕ, ПАР та інших країн.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист