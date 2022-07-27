Хакери рф знову масово розповсюджують небезпечні електронні листи

27 июля 2022 г., 12:15

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про масове розповсюдження небезпечних електронних листів із темами «Інформаційний бюлетень» та «Бойове розпорядження». Вони надходять на приватні адреси e-mail, зокрема, начебто від Національної академії Служби безпеки України.



Відкриття додатків, які містяться у листах, призведе зрештою до запуску на комп’ютері шкідливої програми GammaLoad.PS1_v2.



Атаку пов’язують із групою UAC-0010 (Armageddon). Це хакерське угруповання фсб рф – серед тих, які від початку повномасштабного воєнного вторгнення росії активно атакують критичну інформаційну інфраструктуру України. При цьому кіберзловмисники зазвичай використовують болючі для українців теми. Наприклад, у травні під час аналогічної атаки члени Armageddon спекулювали на темі окупованого Херсона.



Деталі – https://cert.gov.ua/article/971405.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру