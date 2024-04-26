Захищений браузер CyberArk орієнтований на безпеку облікових записів

26 апреля 2024 г., 12:45

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Компанія CyberArk, що спеціалізується на рішеннях для захисту облікових даних, оголосила про запуск браузера, орієнтованого на захист персональних даних, який забезпечує підвищену безпеку і конфіденційність, а також звичний і продуктивний користувальницький інтерфейс.

CyberArk Secure Browser з інтелектуальним управлінням привілеями та простим розгортанням на різних пристроях спеціально розроблений для хмари. Він надає безпечний стабільний доступ до локальних ресурсів і додатків SaaS, а також забезпечує видимість, контроль і управління для команд безпеки, допомагаючи запобігти зловмисному використанню скомпрометованих ідентифікаційних даних, кінцевих точок і облікових даних як під час входу в систему, так і після нього.

Secure Browser є компонентом платформи CyberArk Identity Security Platform, що підтримує захищений доступ для будь-якого облікового запису – людського чи програмного – до будь-якого ресурсу, чи середовища з будь-якого місця та з будь-якого пристрою.

Дослідження, проведене в березні серед офісних працівників США, ще більше підкреслює пов'язані з браузером ризики кібербезпеки, з якими стикаються організації. Так, з’ясувалося, що 78% використовують той самий пристрій для доступу до конфіденційної та чутливої інформації компанії, що й для особистого серфінгу в інтернеті. 65% опитаних сказали, що їм доводиться порушувати політику організації щодо безпечного перегляду вебсторінок для виконання своєї роботи (12% «завжди» порушували політику). 59% зберігають логіни та паролі у веббраузері, який використовується для виконання своєї роботи.

CyberArk Secure Browser, доступний клієнтам платформи CyberArk Identity Security Platform, захищає найцінніші ресурси організації, підтримує безпечну роботу без паролів, легкий доступ до привілейованої інформації та активів, а також допомагає запобігти порушенням, пов'язаним з крадіжкою файлів cookie та атаками з перехопленням сеансів.

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