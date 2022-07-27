ELKO Ukraine стала дистриб'ютором портативних зарядних електростанцій Bluetti

27 июля 2022 г., 11:25

Компанія ELKO повідомляє, що стала офіційним дистриб'ютором Bluetti, каліфорнійського виробника портативних силових станцій, і почала постачання її систем накопичення енергії та мобільних сонячних систем в Україну. Ці рішення забезпечують високу мобільність при використанні електричних приладів і ефективно розв'язують проблеми резервного енергопостачання та доступності живлення у будь-якому місці без доступу до електричної мережі.

Сонячний генератор Bluetti здатен вловлювати енергію сонця за допомогою приєднуваних фотоелектричних панелей, які можна придбати окремо. Портативну електростанцію можна заряджати від інших джерел живлення, але отримання безплатної енергії від сонячного світла безумовно є найбільш раціональним способом.

Як повідомляється, Bluetti розробляє всі компоненти з нуля замість маркування вже наявних на ринку компонентів – від материнської плати BMS до контролера MPPT та інверторів – при виробництві всіх складників основна увага приділяється якості та довговічності.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру