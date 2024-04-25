Хакери підробляли пристрої безпеки Cisco, щоб шпигувати за урядами

25 апреля 2024 г., 17:25

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За повідомленням компанії Cisco Systems, хакери зламали деякі з її пристроїв цифрового захисту, щоб проникнути в урядові мережі по всьому світу. В опублікованому в блозі компанії повідомленні йдеться про те, що її адаптивні пристрої безпеки (Adaptive Security Appliances) - пристрої, що об'єднують кілька різних функцій цифрового захисту в одне ціле, - мають раніше невідомі вразливості, якими скористалася група хакерів під назвою "UAT4356".



У повідомленні в блозі групу названо "витонченим зловмисником, що спонсорується державою", і йдеться про те, що під час розслідування компанія виявила жертв, які "долучили урядові мережі по всьому світу". Cisco заявила, що вразливості було виправлено.



У заяві компанії йдеться, що вона закликає клієнтів вжити негайних заходів для оновлення свого програмного забезпечення. Вона не надала більш детальної інформації про зломи, які, за її словами, відбулися на початку цього року.



Обладнання для забезпечення безпеки, таке як маршрутизатори та інші так звані прикордонні пристрої, стає дедалі популярнішим вектором для просунутих хакерів, оскільки воно розташоване на периметрі мережі об'єкта і може бути важко контрольованим.



У своєму повідомленні Cisco попередила, що бачила свідчення того, що хакери UAT4356 були зацікавлені "і потенційно атакували" мережеві пристрої від Microsoft та інших виробників.



Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки (CISA) заявило, що "наразі не має підтверджень того, що ця діяльність зачіпає урядові мережі США". CISA випустило попередження про вразливість Cisco.

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