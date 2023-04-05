Grid Dynamics та «Києво-Могилянська академія» запустили сертифікатну програму з Big Data та Data Science

5 апреля 2023 г., 12:45

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Міжнародна компанія Grid Dynamics, що входить до Топ-20 найбільших IT-компаній України та має розробницькі центри у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі тощо, та «Національний університет "Києво-Могилянська академія"» запустили спільну сертифікатну програму «Технології Big Data та Data Science». Для студентів факультету інформатики триває запис на першу дисципліну сертифікатної програми – «Програмування на Python для Big Data та Data Science», яку серед інших дисциплін обрали понад 240 студентів НаУКМА.

Сертифікатну програму «Технології Big Data та Data Science» викладають фахівці компанії Grid Dynamics. Вона поєднує теорію (математичний аналіз, теорію ймовірності та статистики, основи Python, Big Data та Computer Vision тощо) з великою кількістю практичних робіт, які дозволять студентам отримати навички розробки з використанням технологій великих даних, науки про дані та мови програмування Python.

Сертифікатна програма складається з п’яти дисциплін: «Програмування на Python для Big Data та Data Science», «Математика для Big Data та Data Science», «Глибинне навчання для задач комп’ютерного зору», «Основи технологій Big Data» та «Сучасні інструменти Data Science та Computer Vision».

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