Growth Academy запрошує українські Edtech-стартапи на нову програму з фокусом на ШІ

Ініціатива Google for Startups Growth Academy: AI for Education надає підтримку та менторство edtech-компаніям в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід та Африка).



Штучний інтелект може бути критично важливим інструментом для студентів, викладачів і закладів освіти по всьому світу — від подолання розриву в освіті STEM-дисциплін до покращення спілкування між батьками та вчителями. Edtech-стартапи є важливою частиною цього процесу, створюючи креативні рішення на основі ШІ для персоналізації навчання, підвищення кваліфікації вчителів і покращення навчальних результатів.



Для підтримки цих стартапів і допомоги їм у розв'язування освітніх проблем Google запускає нову програму — Google for Startups Growth Academy: AI for Education. Ця тримісячна програма надасть засновникам стартапів і їхнім командам спеціалізовані майстер-класи, менторство експертів і можливості для нетворкінгу, щоб розвиватися за допомогою ШІ та масштабувати свої освітні рішення та рішення для навчання робітників на нові ринки. Учасники двічі збиратимуться особисто зі своїми колегами та менторами Google, але більша частина програми відбуватиметься віртуально, щоб дозволити більшій кількості стартапів з усієї Європи, Африки та Близького Сходу взяти участь в програмі.



Одним із сотень стартапів, які вже отримують практичну підтримку за допомогою програм Google, таких як Google Cloud for EdTech, є Kwame AI. Співзасновники Джордж Боатенг і Віктор Кумбол вирішили покращити результати та продуктивність як для учнів, так і для викладачів по всій Африці за допомогою мобільного навчального помічника на базі ШІ. З моменту запуску в січні 2022 року, понад 2300 студентів зі 110 країн навчилися кодування на своїх телефонах за допомогою програми Kwame.ai. Користувачі отримали стажування та роботу в Google та інших технологічних компаніях, а інші зараз навчаються комп'ютерних наук та інженерії у провідних університетах, таких як Єльський університет, Массачусетський технологічний інститут та Колумбійський університет. Завдяки менторству Google команда Kwame.ai має всі шанси допомогти навчити ще тисячі людей. «Google став ідеальним партнером для нас завдяки їхній експертизі в галузі ШІ та відданості сприянню інноваціям в освіті», — каже Віктор Кумбол. «Плануючи масштабувати наш ШІ-стартап, ми впевнені, що технічні ресурси та підтримка Google полегшать використання повного потенціалу ШІ».



Процес подачі заявок на участь у програмі Google for Startups Growth Academy: AI for Education вже відкрито для стартапів з країн Африки, Європи та Близького Сходу. Зацікавлені стартапи можуть дізнатися більше на сайті програми та подати заявку до 24 травня 2024 року.

