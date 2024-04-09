«Епіцентр» інвестує 76,5 млн дол. в обладнання сонячними панелями 1 млн кв. м дахів власних підприємств

9 апреля 2024 г., 14:35

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«Епіцентр» планує значно розширити проєкт зі встановлення сонячних електростанцій (СЕС). Група компаній обладнає сонячними панелями не лише власні торгові й логістичні центри, але й виробничі потужності.

Масштабний проєкт з використання сонячної енергії ритейлер розпочав торік. Тоді компанія встановила СЕС на дахах трьох торговельних центрів у Києві та двох у Вінниці загальною потужністю близько 6 МВт.

Встановлення сонячних панелей створило можливість досягти енергозаміщення близько 30% потреб торговельних центрів. Враховуючи фактори економії та екологічності, «Епіцентр» прийняв рішення подвоїти інвестиції в проєкт та оснастити сонячними панелями близько 3 млн кв. м площ.

Цьогоріч компанія вже ввела в експлуатацію нову сонячну електростанцію потужністю понад 1 МВт на даху відкритого у Києві ТЦ «Епіцентр» на вул.Бальзака. В планах на цей рік обладнати сонячними панелями ще 17 торгових та логістичних об’єктів, що дозволить збільшити сумарну потужність власних СЕС ще на 25 МВт.

Наявний інвестиційний план «Епіцентру» передбачає виділення 76,5 млн дол. на обладнання сонячними панелями близько 1 млн кв. м площ дахів власних підприємств вже до кінця 2025 року. Загалом же група компаній планує укласти договори на фінансування проєктів по зеленій енергетиці, що дозволить використовувати сонячні електростанції на близько 3 млн кв. м площ. «Епіцентр» також розглядає можливість будівництва наземних сонячних електростанцій, що зможуть забезпечувати потреби виробничих потужностей групи компаній.

Наразі роздрібна мережа групи компаній об’єднує 72 торгових об’єкти під брендами «Епіцентр» та «Нова Лінія».

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