Білл Гейтс вважає, що заклики призупинити АІ не «вирішать проблеми»

5 апреля 2023 г., 11:35

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Заклики призупинити розвиток штучного інтелекту не «вирішать проблем», заявив співзасновник Microsoft Білл Гейтс в інтерв’ю агентству Reuters, яке стало його першим публічним коментарем після того, як відкритий лист фахівців стосовно розвитку АІ спричинив дебати про майбутнє цієї технології.





Гейтс сказав, що було б краще зосередитися на тому, як найкраще використовувати розробки в галузі штучного інтелекту, оскільки важко зрозуміти, як пауза може спрацювати в глобальному масштабі.





Його інтерв’ю Reuters з’явилося після того, як минулого тижня був опублікований відкритий лист, підписаний Ілоном Маском та понад 1000 експертами зі штучного інтелекту, в якому містилася вимога терміново призупинити розробку систем, «потужніших» за новий GPT-4 від OpenAI, який може підтримувати діалог, складати пісні та узагальнювати довгі документи.





Експерти, включаючи співзасновника Apple Стіва Возняка, зазначили в листі, що необхідно оцінити потенційні ризики та переваги для суспільства.





«Я не думаю, що прохання до однієї конкретної групи зробити паузу вирішить проблеми, - заявив Гейтс. - Очевидно, що ці речі мають величезні переваги… нам потрібно лише визначити сфери, де можуть бути ускладнення».





Слід зазначити, що Microsoft прагне випередити конкурентів шляхом багатомільярдних інвестицій у власника ChatGPT - компанію OpenAI.





Хоча зараз він повністю зосереджений на благодійної діяльності Фонді Гейтс був активним прихильником АІ і називав його таким же революційним, як Інтернет або мобільні телефони.





У блозі під назвою «Ера АІ почалася», який був опублікований 21 березня, за день до відкритого листа, він сказав, що вважає, що АІ слід використовувати для зменшення деяких найгірших проявів нерівного розвитку у світі.





В інтерв’ю він також сказав, що деталі будь-якої паузи буде складно втілити в життя. «Я не дуже розумію, хто може зупинитися, і чи кожна країна в світі погодиться зупинитися, і чому зупинитися, - сказав він. - Але є багато різних думок з цього приводу».

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