Конструктор сайтів Weblium стає стратегічним партнером фонду допомоги армії KOLO

9 апреля 2024 г., 16:35

Конструктор сайтів з українським корінням Weblium став одним з 33 стратегічних партнерів фонду швидкої допомоги українській армії KOLO.

Вже понад 7 років Weblium допомагає малому та середньому бізнесу по всьому світу просто та швидко запускати повноцінні представництва в глобальній мережі: лендінги, сайти-портфоліо, візитівки, повноцінні інтернет-магазини. Останні два роки компанія постійно допомагає українським фондам, волонтерам і благодійним організаціям.

Окремо в Weblium пишаються тим, що крім звичайних донатів з перших днів запровадили програму безкоштовного створення сайтів для волонтерів, громадських організацій, благодійних фондів. Станом на сьогодні по цій програмі створено вже понад 300 сайтів і в напрямок проінвестовано більше мільйона гривень. Програма буде діяти до перемоги.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0

Tweet