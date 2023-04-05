AWS інвестує до 2027 року майже 9 млрд дол. у розвиток своїх ЦОД в Австралії

5 апреля 2023 г., 13:35

0

Tweet

Як повідомляє The Guardians, через кілька місяців після додавання другого регіону в Мельбурні компанія AWS у вівторок заявила, що інвестує 8,93 млрд дол. у покращення своєї інфраструктури в Австралії до 2027 року.

Більша частина інвестицій, близько 7,45 млрд дол., буде вкладена в хмарний регіон компанії в Сіднеї протягом визначеного періоду. Решта 1,49 млрд дол. буде спрямована на розширення інфраструктури центру обробки даних у Мельбурні, повідомили в компанії.

Інвестиції в розмірі 8,93 млрд дол. включають 495 млн дол. інвестицій в мережеву інфраструктуру для розширення хмарної та периферійної інфраструктури AWS по всій Австралії, включаючи партнерство з телекомунікаційними партнерами для полегшення високошвидкісного оптоволоконного зв'язку між зонами доступності, повідомили в AWS.

Регіони AWS складаються із зон доступності, які розміщують інфраструктуру в окремих і різних географічних місцях.

Локальні зони, з іншого боку, - це розгортання інфраструктури, яка надає послуги обчислень, зберігання та баз даних для великої кількості населення або промислових центрів.

У січні провайдер хмарних сервісів під час запуску регіону Мельбурна заявив, що планує до 2037 року інвестувати в Австралію додатково 4,5 мільярда доларів.

AWS, яка розпочала свою діяльність в Австралії з відкриттям регіону Сіднея у 2012 році, заявила, що до 2022 року інвестувала в країну приблизно 6,18 мільярда доларів. «Це включає як капітальні, так і операційні витрати, пов'язані з будівництвом, експлуатацією та обслуговуванням Азійсько-Тихоокеанського (Сіднейського) регіону AWS. За оцінками AWS, загальний внесок цих інвестицій у загальний ВВП Австралії становить 19,2 мільярда австралійських доларів», - йдеться у повідомленні компанії.

Нещодавно відкритий хмарний регіон AWS в Мельбурні став 12-м хмарним регіоном компанії в Азійсько-тихоокеанський регіоні, приєднавшись до існуючих регіонів в Сінгапурі, Токіо, Сеулі, Мумбаї, Гонконгу, Осаці, Джакарті, Хайдарабаді, Сіднеї, Пекіні та Нінся.

Наразі AWS має 99 зон доступності в 31 географічному регіоні, з планами додати ще 12 зон доступності та ще чотири регіони AWS в Канаді, Ізраїлі, Новій Зеландії та Таїланді.

У листопаді минулого року компанія запустила свій другий регіон в Індії, інвестувавши в нього 4,4 мільярда доларів.

Компанія також підтвердила плани інвестувати 35 мільярдів доларів у Вірджинію до 2040 року, розширюючи свій регіон US-EAST-1 шляхом створення декількох кампусів центрів обробки даних по всьому штату і створення 1 000 нових робочих місць.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень