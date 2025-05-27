Google запускає оновлений “Інтенсивний курс із машинного навчання” українською мовою

27 мая 2025 г., 17:15

0

Tweet

Сфера штучного інтелекту (AI) та машинного навчання постійно еволюціонує, з'являються нові технології, такі як генеративний штучний інтелект та великі мовні моделі. Розуміння основних концепцій машинного навчання стає ключовим для тих, хто хоче створювати інтелектуальне програмне забезпечення, ефективно використовувати інструменти AI або просто бути в курсі технологічних трендів.



Саме тому Google представляє оновлений безплатний “Інтенсивний курс із машинного навчання” українською мовою. Курс охоплює основні принципи машинного навчання (ML) та AI, містить матеріали про великі мовні моделі, AutoML, а також поглиблену інформацію щодо роботи з даними та AI. Цей онлайн курс є швидким практичним знайомством із машинним навчанням від Google. За 15 годин курсу будь-хто зацікавлений, маючи базові знання програмування, зможе опанувати ключові практичні навички з ML.



«Google Україна» реалізує програму за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи Дія.Освіта.



Курс буде корисним:



- Початківцям, які хочуть познайомитися з машинним навчанням та штучним інтелектом.



- Розробникам, які прагнуть розширити свої знання та навички.



- Усім, хто цікавиться сучасними технологіями та хоче зрозуміти, як вони працюють.



Курс містить:



- 12 модулів на практичні теми, що охоплюють ключові аспекти машинного навчання.



- 9 відео з поясненнями концепцій машинного навчання



- Понад 100 вправ та тестів;



- Можливість отримувати бейджі після успішного проходження тестів наприкінці кожного модуля;



- Інтерактивні візуалізації та реальні приклади.



Усі матеріали доступні онлайн, тому курс можна проходити у власному темпі та у зручний для себе час. Курс побудований за принципом модульності: кожен модуль є самодостатнім, тому, якщо у вас вже є досвід, можна одразу перейти до цікавої теми.



Огляд модулів курсу:



- Моделі машинного навчання: ознайомлює з побудовою моделей регресії та класифікації.



- Дані: розглядає основні методи й рекомендації щодо роботи з даними машинного навчання.



- Вдосконалені моделі машинного навчання: ознайомлює з найсучаснішими архітектурними моделями машинного навчання.



- Машинне навчання в реальних умовах: навчає найважливіших аспектів побудови й розгортання моделей машинного навчання в реальних умовах, зокрема надаються рекомендації щодо впровадження, відомості про автоматизацію і відповідальну розробку.



- Створення моделей машинного навчання в Google: розглядає ключові принципи й найефективніші методи побудови та розгортання ML моделей в інфраструктурі Google.



Ознайомитися з курсом та розпочати навчання вже можна.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD

0

Tweet